Pré-candidatos do UB com o pé na estrada, Vilhena tem mais de 71 mil eleitores, 110 mil não votaram em Porto Velho nas eleições de 2024

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/05/2026 às 14h00

Pé na estrada – Como não podem “pedir votos”, que caracteriza crime eleitoral, os pré-candidatos estão livres para percorrer o Estado em busca de parcerias com lideranças regionais. E os pré-candidatos a governador e vice do UB, o ex-prefeito de Porto Velho (dois mandatos seguidos) Hildon Chaves e o deputado estadual Cirone Deiró, de Cacoal, quarto mais bem votado na reeleição em 2022 com 22.207 votos estiveram em Jaru, Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Castanheiras, Rolim de Moura, Seringueiras e São Miguel do Guaporé durante a semana. Nos contatos com as lideranças, Hildon e Cirone recolhem dados para montar um Plano de Governo identificado com as reais necessidades da população. “Finalizamos a nossa primeira semana de pré-campanha efetiva e temos a grata surpresa de constatar que nosso nome tem crescido de forma orgânica, em razão do trabalho que fizemos em Porto Velho e também da trajetória de serviços prestados do pré-candidato a vice Cirone Deiró”, disse Hildon. No giro pelo interior, contatos com lideranças agrícolas, comerciais, pecuaristas, empresários.

Pré-campanha – Quem também está antenado na condição de pré-campanha e com o pé na estrada é o pecuarista Bruno Bolsonaro Scheid, do PL, que é pré-candidato a uma das duas vagas ao Senado. Abordando sempre assuntos de relevância para o Estado, como se fosse um político dos mais experientes, Bruno Bolsonaro criticou a estrutura utilizada pela concessionária Nova 364, que venceu licitação e garantiu concessão de 30 anos na administração de mais importante rodovia federal de Rondônia. O assunto foi bem explorado pela sua assessoria. O pré-candidato criticou a qualidade dos reparos e questionou o preço do pedágio (7 praças eletrônicas de Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700km). Segundo o pré-candidato a senador, o usuário estaria pagando caro pelo pedágio sem observar mudanças estruturais compatíveis com o volume de tráfego, que é intenso com cerca de 2,5 mil veículos pesados-dia em períodos de safras de grãos como soja, milho, café, além da exportação de carne bovina. Não estão computados os veículos de passeio e motocicletas.

Vilhena – Dados recentes publicados pelo site “Folha de Vilhena”, o município de Vilhena é o maior colégio eleitoral do Cone Sul, com 71.789 eleitores. Estão suspensos 12.153 títulos por vários motivos e 1.380 foram cancelados devido a condenações criminais e outras restrições legais. O segundo maior município do Conesul em número de eleitores e com condições de votar é Chupinguaia (7.701), depois Corumbiara (5.752), Cabixi (4.957), e Pimenteiras do Oeste (2.287) Porto Velho lidera o colégio eleitoral do Estado com 368.801 eleitores, Ji-Paraná (98.606), Ariquemes (72.842). Estão em condições de votar nas eleições de outubro 1.261.061 (96,57% do eleitorado do Estado). 43.237 eleitores ainda votam sem o processo eletrônico de biometria.

Abstenção – Apesar de o voto ser obrigatório, uma determinação constitucional, a abstenção é um dos graves problemas no processo político-eleitoral em Rondônia. A situação se agrava quando são realizadas eleições em segundo turno, como ocorreu em Porto Velho, onde estavam em condições de votar mais de 360 mil eleitores nas eleições municipais (prefeito, vice e vereador) em 2024. A abstenção na Capital do Estado foi de 25.86% (93.663 eleitores), no primeiro turno e maior no segundo, 30,63% (110.962 eleitores). Em Vilhena, nas eleições de 2024 a abstenção foi acima de 31%. Se nas eleições municipais, que mobiliza a população com maior intensidade, porque envolve a eleição de vereadores, que são os primeiros a serem procurados pelos eleitores, devido à proximidade maior, a previsão é de incide superior nas eleições deste ano, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices, duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de deputados federais e estaduais. As campanhas devem ser revistas principalmente na conscientização e na importância –e dever cívico– de votar.

Combustíveis – O Governo Federal edita Medida Provisória (MP) na busca de conter o aumento da gasolina e do diesel, devido à pressão internacional em razão de a alta internacional do petróleo e do consequente reajuste nos combustíveis. A iniciativa garante benefícios sobre tributos federais, como o Cide e PIS/Cofins com a gasolina e posteriormente o diesel. A medida resulta na redução no preço do litro do diesel de R$ 0,35, com proposta de ser aplicada, após o fim de medida anterior, em vigor, que suspendeu a tributação federal. Rondônia tem sua economia vinculada ao transporte rodoviário e, nos períodos de safras de grãos (soja, milho, café), inclusive de boa parte das safras do Mato Grosso do Sul, além da exportação da carne bovina. A média diária é de 2,5 mil veículos pesados dias, fora motocicletas e carros de passeio. Existe enorme expectativa para a edição da MP.

Respigo

A elevação de os preços dos combustíveis preocupa não somente Rondônia, Estado de produção significativa de grãos e carne bovina, mas a todo o País, pois o Brasil é dependente do sistema rodoviário. A paralisação do segmento, por exemplo, devido ao elevado preço do diesel e gasolina pode paralisar o País em curto espaço de tempo +++ A média da dependência do transporte rodoviário de cargas no Brasil é de 62%, ferrovias (19,1%), matrizes aguaviária (14,6%), dutoviária (3,6%) e aérea (0,1%). Caso os veículos de cargas simplesmente fiquem nas garagens, nos estacionamentos durante 30 dias, certamente o País irá parar +++ Não é necessária greve, barreiras nas estradas, protestos. Basta ficarem estacionados +++ E o Governo Federal está plenamente ciente disso. Em curto espaço de tempo teríamos o desabastecimento em todos os sentidos, inclusive de alimentos +++ Pela Copa do Brasil temos na noite de hoje (14) 6 jogos. Às 17h, Chapecoense e Botafogo +++ Às 18h Confiança e Grêmio, Atlético e Athletico Paranaense. Às 18h30, Corinthians e Barra +++ Às 19h CRB e Fortaleza. No encerramento da rodada, Vitória e Flamengo, às 20h30.