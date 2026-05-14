PMRO reforça combate ao contrabando e apreende combustível ilegal

Por PM/RO

Publicada em 14/05/2026 às 13h50

A ação ocorreu no contexto da Operação Integrada de Policiamento Preventivo e Repressivo “Brasil Contra o Crime Organizado”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com participação dos Comandos Regionais de Policiamento e do Comando de Policiamento Especializado, além do apoio do BPFRON e da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras. Participaram da operação as equipes da Força Tática do 1º BPM, em atuação conjunta com policiais do 6º BPM.

Durante patrulhamento e fiscalização na área portuária do município, as equipes visualizaram uma embarcação de origem boliviana atracando às margens do rio Mamoré. Na ocasião, indivíduos realizavam o desembarque de galões de combustível oriundos do país vizinho, caracterizando, em tese, prática de contrabando.

Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e fugiram. Dois deles retornaram à embarcação e seguiram pelo rio em direção ao território boliviano, enquanto um terceiro suspeito evadiu-se por uma área de mata próxima ao porto. Apesar das buscas realizadas, nenhum dos envolvidos foi localizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Receita Federal, onde foi contabilizado o total de 452 litros de gasolina, permanecendo à disposição das autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar de Rondônia reforça que as ações integradas na faixa de fronteira seguem sendo intensificadas com o objetivo de combater organizações criminosas e coibir ilícitos transfronteiriços na região.