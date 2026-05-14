Polícia Militar prende condutor embriagado após manobras perigosas

Por PM/RO

Publicada em 14/05/2026 às 09h00

Na madrugada desta quarta-feira, 13, a Polícia Militar de Rondônia realizou a prisão de um homem de 51 anos, identificado pelas iniciais J. N. S., que conduzia um veículo sob efeito de álcool. A abordagem ocorreu na Rua das Rosas, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, após uma guarnição visualizar o condutor de uma motoneta Honda Biz realizando manobras perigosas em “zigue-zague” em alta velocidade.

Ao ser interceptado pelos militares, o condutor apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados, forte odor etílico e extrema dificuldade de equilíbrio, chegando a apoiar-se no veículo para não cair. Questionado pela equipe, o homem admitiu voluntariamente ter consumido grande quantidade de cerveja e vinho antes de assumir a direção do veículo.

Submetido ao teste do etilômetro, o resultado confirmou a gravidade da infração, registrando o índice de 0,92 mg/l de ar expelido pelos pulmões, valor que supera amplamente o limite legal e caracteriza crime de trânsito conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Diante da constatação, o veículo foi removido ao pátio da Ciretran e as devidas medidas administrativas foram aplicadas.

O infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a formalização do flagrante.