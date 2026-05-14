Ieda Chaves fortalece educação em Candeias do Jamari com tablets e materiais didáticos

Por Assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 10h06

Em visita à Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, em Candeias do Jamari, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou de perto, na última quarta-feira (13), a entrega de materiais didáticos, pedagógicos e tablets que passam a reforçar a rotina de alunos e professores. O investimento, viabilizado por emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), amplia as ferramentas de aprendizagem e fortalece o trabalho desenvolvido dentro da escola.

Durante a visita, Ieda Chaves relacionou educação de qualidade à responsabilidade política, em um discurso marcado pelo reconhecimento ao trabalho dos professores e pela defesa da formação cidadã dentro da escola.

“A gente vê o brilho nos olhos, essa vontade de conseguir alguma coisa para os alunos, às vezes mais do que para si próprio. Isso é de quem realmente tem o dom de ensinar, de levar conhecimento e ajudar na formação dos nossos futuros cidadãos”, afirmou.

Para a deputada, o ambiente escolar é o ponto de partida para futuras lideranças públicas. “Quem está aqui estudando pode se tornar vereador, prefeito, deputado ou até governador. A gente não sabe de onde sairão os nossos futuros governantes”, destacou.

Formação para a democracia

Ieda Chaves também defendeu que a qualidade da política está diretamente ligada à formação recebida dentro da escola. “A gente só consegue transformar o mundo por meio da boa política. E, para existir boa política, primeiro é preciso ter formação de índole, de caráter e de conhecimento”, acrescentou.

Infraestrutura

Rosinéia Cirino, gestora da escola, destacou a importância do recurso destinado à unidade de ensino. “Hoje estamos recebendo materiais para a sala de recursos por meio da emenda parlamentar da deputada. Somos gratos, porque esses equipamentos serão muito úteis para os nossos alunos. Eles precisam muito de computadores, tablets e jogos pedagógicos, que são fundamentais no processo de aprendizagem”, afirmou.

Reconhecimento e tecnologia assistiva

A estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Maria Pereira Lima da Silva, ressaltou a importância dos equipamentos para alunos que necessitam de atendimento especializado.

“Eu amei. Isso representa uma geração de tecnologias de primeira qualidade. Sou mãe atípica e gostei muito desse tablet, porque ele funciona como uma tecnologia assistiva. Com ele, as crianças poderão fazer adaptações e se comunicar com qualquer profissional da escola. Uma criança que não possui comunicação verbal, por exemplo, poderá utilizar aplicativos para se expressar”, relatou.

Compromisso

Ao encerrar a agenda, a parlamentar reforçou o compromisso com o município e colocou o mandato à disposição da comunidade escolar. “Somos vizinhos, cidades irmãs. Coloco meu mandato à disposição de vocês e dos projetos da região para que possamos acompanhar e contribuir”, concluiu.