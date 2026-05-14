China cometeria

Por G1

Publicada em 14/05/2026 às 10h52

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira (14) que seria um “erro terrível” se a China tentasse tomar Taiwan à força, e que a posição de Washington sobre a ilha asiática não mudou.

"Acreditamos que seria um erro terrível impor isso pela força ou por qualquer meio dessa natureza. Haveria consequências para isso, globalmente, não apenas nos Estados Unidos. E deixamos isso assim”, disse Rubio.

Rubio disse em entrevista à emissora norte-americana NBC que os EUA estão adotando uma "ambiguidade estratégica" sobre o tema Taiwan nas interações com o governo chinês durante visita do presidente Donald Trump a Pequim.

O secretário de Estado afirmou também que o assunto da venda de armas dos EUA para Taiwan “não teve destaque” nas conversas com os chineses.

Segundo Rubio, essa estratégia —comum na diplomacia quando países querem "fugir pela tangente" em determinados assuntos— está sendo empregada pela delegação de Trump porque a posição dos EUA sobre Taiwan não mudou: Washington não quer ver a ilha asiática ser anexada pela China.

Taiwan é um dos principais pontos de tensão entre as duas potências mundiais.

A China considera a ilha parte do território chinês, enquanto os Estados Unidos atuam para garantir a autonomia da região.

Nos últimos anos, os EUA forneceram armas a Taiwan, o que irritou Pequim.

Em resposta, o governo chinês ampliou a presença militar no entorno da ilha, o que também provocou críticas americanas.

O secretário Rubio também está na China na visita oficial de Trump, que está prevista para terminar na sexta-feira (15).

Xi adverte Trump sobre Taiwan

O presidente da China, Xi Jinping, alertou nesta quinta-feira (14), durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o risco de confronto entre os dois países caso a questão de Taiwan não seja conduzida de forma adequada.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, Xi afirmou que Taiwan é o tema mais importante na relação entre China e Estados Unidos. O presidente chinês afirmou que um erro na condução do assunto levaria a relação dos dois países para uma situação "muito perigosa".

Enquanto o encontro acontecia, um porta-voz do governo de Taiwan disse que a ilha era muito grata ao apoio dos Estados Unidos. O governo taiwanês disse ainda estar em contato próximo com os EUA sobre o encontro entre Trump e Xi Jinping.

Ainda durante o encontro, Xi citou a chamada “armadilha de Tucídides” ao questionar se China e Estados Unidos conseguirão evitar um confronto entre grandes potências.