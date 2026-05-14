UNIR aprova doutorado interinstitucional em Oncologia

Por unir

Publicada em 14/05/2026 às 11h36

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da sua Faculdade de Ciências da Saúde (Facisa/UNIR), anuncia a aprovação do novo Doutorado Interinstitucional (Dinter) em Oncologia.

Resultado de acordo de cooperação firmado entre a UNIR, na condição de instituição receptora, e o Hospital de Amor de Barretos – Fundação Pio XII, instituição promotora, o programa contará com a participação do Programa de Pós-Graduação em Oncologia da entidade paulista, que possui conceito 6 na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Entre os principais objetivos do DINTER estão o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão na área da saúde, além da contribuição para a futura criação de um Programa de Pós-Graduação em Oncologia na UNIR.

O programa ofertará 10 vagas destinadas à qualificação, em nível de doutorado, de docentes da área da saúde da universidade, com duração prevista entre agosto de 2026 e julho de 2030.

A aprovação é considerada um marco histórico para Rondônia, pois a região ainda não possui um programa de pós-graduação específico na área oncológica. Segundo o pró-reitor da Propesq, professor Juliano Cedaro, a iniciativa representa um avanço importante: “Além de qualificar os docentes da área da saúde por meio de um programa de excelência, estaremos fomentando pesquisa de ponta em Rondônia e plantando as sementes de novos cursos stricto sensu na UNIR”.

O projeto contou com a coordenação dos professores José Juliano Cedaro (Propesq); Andonai Krauze de França, diretor da Facisa e coordenador do Dinter na UNIR; Ricardo dos Reis, pró-reitor do Hospital de Amor de Barretos; e Renato José da Silva Oliveira, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Oncologia e do Dinter na Fundação Pio XII.