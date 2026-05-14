Por Fabíola Reipert/r7

Publicada em 14/05/2026 às 11h12

Luana Piovani fala sobre envelhecimento e dispara: "Sempre foi bom ser bonita"

Atriz abriu o jogo sobre autoestima e confessou que sente diferença na forma como é vista hoje em dia

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12/05/2026 - 12H10 (ATUALIZADO EM 12/05/2026 - 12H30)

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Luana Piovani fez desabafo sincero sobre aparênciaReprodução/Instagram/@luapio

Prestes a completar 50 anos, Luana Piovani resolveu abrir o coração ao falar sobre envelhecimento, beleza e a forma como percebe os olhares das pessoas atualmente. 👀

Em entrevista à jornalista Foquinha, publicada na última segunda-feira (11), a atriz afirmou que sempre lidou muito bem com a própria aparência... e admitiu que ser bonita trouxe vantagens ao longo da vida!

“Para mim, sempre foi muito bom ser bonita, até porque sou uma pessoa que sempre lidou muito bem com a sedução. Desde que eu notei que seduzia, gostei da brincadeira. Gosto de seduzir, de bar, de beijar, de dançar. Para mim, sempre foi ótimo”, declarou Luana.

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A atriz, no entanto, contou que começou a notar uma mudança na forma como é vista pelas pessoas há cerca de cinco anos. Segundo ela, apesar de ainda se considerar bonita, sente que os olhares já não carregam o mesmo desejo de antes.

“Tem uma coisa que observei muito de cinco anos para cá que é o olhar do outro para comigo. Eu sempre fui muito acostumada a ter 100% dos olhares, e hoje eu tenho 20%. Acho que não tem a ver com a beleza, porque me considero bonita, mas é a juventude”, afirmou.

Ela continuou: “A juventude tem uma química, uma coisa na pele, no olhar, que faísca. Eu chego nos lugares e me sei bonita, mas os olhares, quando me veem e me acham, não fazem a faísca. É completamente diferente”.

Luana ainda afirmou que não se sente menos bonita por causa disso, mas percebe claramente a diferença em relação à época em que tinha 25 anos.

“Não me acho feia por causa disso. Até vejo que as pessoas estão me olhando, mas não têm desejo no olhar. Quando eu chegava com 25, eu sentia na atmosfera. Agora as pessoas olham e devem pensar ‘Que moça bonitona, elegante, bem vestida’. É a coisa da idade. Digo isso porque estou nessa idade e tenho a referência da faísca no olhar, que hoje não tem mais”, completou.

A atriz também criticou a pressão estética e a dificuldade que, segundo ela, as mulheres enfrentam para envelhecer em público.

“O difícil é começar a lidar com a sua beleza aos 14 e chegar aos 50, porque o mundo ainda é só dos bonitos. As pessoas não deixam você envelhecer. Acho hilário as pessoas te xingarem de velha como se fosse ruim”, disparou.