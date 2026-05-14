Quem é a dentista

Por R7

Publicada em 14/05/2026 às 11h06

Zé Felipe estaria vivendo um novo romance. O ex-marido de Virginia Fonseca teria tido um encontro reservado com a influenciadora e cirurgiã-dentista Sol de Andrade durante passagem por Belo Horizonte. O suposto affair viralizou nas redes sociais, com muitos internautas apontando semelhanças físicas entre a jovem mineira e a ex-mulher do cantor.

Em seu perfil, que conta com mais de 163 mil seguidores, Sol de Andrade se identifica como cirurgiã-dentista e compartilha imagens de viagens a lugares como Paris, Roma, Porto Rico e Dom Silvério, em Minas Gerais.

A influenciadora mantém a discrição e não traz muitos detalhes sobre as fotos, com algumas exceções, que incluem, por exemplo, um atendimento em uma clínica estética.

As comparações com a Virginia Fonseca foram feitas a partir de imagens da jovem mineira com cabelos loiros. No entanto, postagens mais antigas mostram Sol de Andrade com cabelos pretos.