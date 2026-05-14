Obra de drenagem transforma realidade no entorno do Skate Park

Por Augusto Soares

Publicada em 14/05/2026 às 11h14

Quem frequenta o Skate Park, na zona Leste de Porto Velho, sabe bem as dificuldades e transtornos que se repetiam durante o ‘inverno amazônico’: ruas tomadas pela água, trânsito lento e dificuldade para motoristas, pedestres e praticantes de esportes. Em dias de chuva intensa, o acúmulo de água comprometia o acesso à região.

Agora, a situação de alagamento aqui no Skate Park está completamente solucionada, disse a comerciante Janaína Silva

A realidade começou a mudar em fevereiro de 2025, no início da gestão do prefeito Léo Moraes, quando a Prefeitura realizou intervenção na rede de drenagem naquela área, com o objetivo de solucionar um problema histórico enfrentado pela população. A obra melhorou o escoamento das águas pluviais e possibilita mais segurança e mobilidade urbana no entorno do Skate Park.

Agora, um ano após a conclusão da obra, os resultados já podem ser percebidos de forma prática pela população. Mesmo durante o atual período chuvoso, não foram registrados pontos de alagamentos como ocorria anteriormente. O trânsito segue fluindo normalmente, inclusive em dias de chuva mais intensa, e o espaço voltou a ser utilizado com tranquilidade por atletas, famílias e frequentadores.

“Observamos a construção de um canal de drenagem, que otimizou o fluxo da água, evitando novos alagamentos. Agradeço por essa solução, pois em diversas ocasiões fomos afetados por inundações, com a água alcançando o nível do bueiro. Agora, a situação está completamente solucionada, e somos gratos por isso”, disse a comerciante Janaína Silva.

Maria Janete ressaltou que a obra de drenagem deu até mais visibilidade ao Skate Parke

A professora Maria Janete, que ensaia um grupo de carimbó no local, ressaltou que a obra de drenagem deu até mais visibilidade ao Skate Parke, que passou a ser frequentado por mais pessoas, inclusive de outros bairros, que utilizam o espaço para caminhar, passear e praticar esportes.

Para o aposentado Francisco Teixeira, morador do bairro Cuniã, ao lado do Skate Park, o sistema de drenagem melhorou muito e praticamente acabou com os alagamentos no entorno daquele equipamento público.

“Não há dúvidas. A obra realizada foi muito benéfica. Quem discordar, que se manifeste, mas que diga a verdade. Quando algo está ruim, é preciso reconhecer. Quando está bom, igualmente”.

COMPROMISSO

O prefeito Léo Moraes destacou que a obra solucionou um problema antigo enfrentado pela população durante o período de chuvas torrenciais.

“Essa intervenção representa nosso compromisso em resolver problemas históricos da cidade. Hoje, a população já percebe a diferença, com mais segurança, mobilidade e qualidade de vida no entorno do Skate Park. Seguiremos trabalhando para levar melhorias concretas aos moradores de Porto Velho”.

O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Thiago Cantanhede, fez um comparativo entre o antes e o depois. Disse que o trabalho comprova o impacto positivo da obra e mostra que a solução implantada trouxe resultados efetivos para a população.

Ele acrescentou que a obra também trouxe mais segurança para motoristas e pedestres que circulam diariamente pela área. A melhoria contribuiu diretamente para a preservação da via, para a mobilidade urbana e para a valorização de um dos espaços de lazer mais frequentados da capital rondoniense.

“Hoje, quem passa pelo entorno do Skate Park encontra uma realidade diferente daquela registrada no período chuvoso dos anos anteriores: ruas sem alagamentos, circulação garantida e um espaço público mais seguro e preparado para receber a comunidade o ano todo”, finalizou o secretário.