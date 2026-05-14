Norovírus? Um morto e 1.700 pessoas confinadas em navio em Bordeaux

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 14/05/2026 às 10h56

As autoridades sanitárias francesas informaram, esta quarta-feira (13), que 1.700 pessoas foram colocadas em confinamento a bordo de um navio de cruzeiro em Bordeaux, na França.

A decisão foi tomada após a confirmação de uma morte a bordo, onde se suspeita ser um caso de norovírus, um germe que causa gastroenterite aguda, refere a BFM TV.

O navio com centenas de passageiros, que estão confinadas, chegou esta terça-feira à noite em Bordeaux, proveniente de Brest.

A AFP diz que existe a suspeita de uma epidemia de gastroenterite a bordo, fazendo referência à possibilidade do mesmo estar relacionado com o norovírus.

Entre os mais de 1.200 passageiros e 514 membros da tripulação, na sua maioria irlandeses e britânicos, cerca de 50 apresentaram sintomas da doença e irão realizar exames.

A vítima mortal é um homem de 90 anos.

O navio da companhia Ambassador Cruise Line, que partiu das Ilhas Shetland em 6 de maio, fez escala em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordeaux, de onde deveria partir, em seguida, com destino a Espanha.

Surto semelhante em navio nas Bahamas

Recorde-se que uma situação semelhante aconteceu recentemente a bordo de um navio, nas Bahamas.

Um total de 102 passageiros e 13 membros da tripulação do cruzeiro "Caribbean Princess", que se encontrava navegando perto das Bahamas, relataram estar doentes com o vírus que provoca vômitos e diarreia, indicaram os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) em um comunicado.

A bordo do navio viajam um total de 3.116 passageiros.

Para conter o surto, a tripulação do navio intensificou as medidas de "limpeza e desinfecção", isolou as pessoas infectadas e consultou as autoridades sanitárias sobre os procedimentos de "limpeza" e de notificação dos casos, conforme detalhado no comunicado.

O norovírus é a principal causa de surtos de diarreia e vômitos nos Estados Unidos, segundo o CDC, e propagar-se através do contato direto com outras pessoas infetadas, consumo de alimentos e bebidas contaminadas com o vírus, e tocando em superfícies contaminadas.