Com apoio do deputado Luizinho Goebel, atletas da AGIV representam Rondônia em torneio internacional na Costa Rica

Por Assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 10h24

Com apoio do deputado estadual Luizinho Goebel, a delegação da Associação de Ginástica Vilhenense (AGIV) está representando Rondônia e o Brasil no Torneio Internacional Las Flores, realizado na Costa Rica. Antes do início oficial das competições, as atletas participaram de uma imersão cultural e linguística em San José, vivendo uma experiência marcada por aprendizado, integração e troca cultural.

A atividade foi conduzida pela professora Vanuza Siqueira, por meio de um projeto de extensão voltado à imersão linguística e cultural hispânica, proporcionando às atletas contato direto com a língua espanhola, os costumes locais e a cultura costarriquenha.

Durante o passeio, a delegação visitou pontos históricos e turísticos importantes da capital costa-riquenha, como o Mercado Central de San José, o Teatro Nacional da Costa Rica, a Catedral Metropolitana, a Praça da Cultura e o Museu do Ouro. As atletas também tiveram a oportunidade de interagir em espanhol, realizar compras e conhecer o cotidiano local.

Um dos momentos mais marcantes da experiência foi a participação da delegação em uma missa realizada durante o roteiro cultural, fortalecendo os laços de fé, emoção e conexão entre as atletas e a cultura do país anfitrião.

A missão internacional conta ainda com a parceria do vereador Jander Rocha, do professor Rodrigo Ostiz e do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), que contribuíram para viabilizar a participação da professora Vanuza Siqueira na viagem.

A participação da AGIV também recebe apoio da Prefeitura de Vilhena, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além de empresas e instituições parceiras que incentivam o esporte no município.

A associação vive um momento histórico ao participar de uma competição que reúne delegações de nove países. A AGIV é um dos três clubes brasileiros inscritos no torneio internacional.

Neste ano, a associação recebeu investimento de R$ 150 mil, recurso que fortalece tanto a Missão Costa Rica quanto os projetos desenvolvidos em Vilhena. Atualmente, a AGIV atende atletas de 4 a 17 anos por meio da ginástica rítmica.

Diretamente da Costa Rica, as atletas também gravaram um vídeo especial agradecendo aos apoiadores e destacando a importância do incentivo ao esporte para a realização de sonhos e experiências internacionais.

As competições oficiais do Torneio Las Flores começam nesta sexta-feira (15).