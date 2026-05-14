Faustão aparece em clique raro ao lado dos filhos e da mulher:

Por R7

Publicada em 14/05/2026 às 11h00

Afastado da mídia desde 2023 para cuidar da saúde, Fausto Silva, de 75 anos, apareceu em um clique raro ao lado da família no Instagram no domingo (12). O registro foi postado por João Silva, de 22 anos, filho do apresentador, em uma publicação para exaltar a mãe, Luciana Cardoso.

“Mãe, o que seria de mim sem você? O que pouca gente sabe é que, por trás das minhas decisões e da minha estrada em busca do meu sonho, é você quem mais me ajuda a tornar tudo isso possível“, escreveu João.

“Nesses últimos anos tão difíceis nas nossas vidas, você foi sempre extremamente forte e nunca deixou a peteca cair! Te amo, mãe”, completou ele.

MÚSICA

Além de João e Luciana, aparece na foto Rodrigo, de 18 anos, caçula de Faustão — o apresentador ainda é pai de Lara Silva, de 28 anos, de seu primeiro casamento, com a artista plástica Magda Colares.

No ano passado, Faustão passou por dois transplantes, um de rim e um de fígado. Ele já havia realizado outros dois transplantes, incluindo um de coração em 2023.