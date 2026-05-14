Faustão aparece em clique raro ao lado dos filhos e da mulher:

Afastado da mídia desde 2023 para cuidar da saúde, Fausto Silva, de 75 anos, apareceu em um clique raro ao lado da família no Instagram no domingo (12). O registro foi postado por João Silva, de 22 anos, filho do apresentador, em uma publicação para exaltar a mãe, Luciana Cardoso.
“Mãe, o que seria de mim sem você? O que pouca gente sabe é que, por trás das minhas decisões e da minha estrada em busca do meu sonho, é você quem mais me ajuda a tornar tudo isso possível“, escreveu João.
“Nesses últimos anos tão difíceis nas nossas vidas, você foi sempre extremamente forte e nunca deixou a peteca cair! Te amo, mãe”, completou ele.
MÚSICA
Além de João e Luciana, aparece na foto Rodrigo, de 18 anos, caçula de Faustão — o apresentador ainda é pai de Lara Silva, de 28 anos, de seu primeiro casamento, com a artista plástica Magda Colares.
No ano passado, Faustão passou por dois transplantes, um de rim e um de fígado. Ele já havia realizado outros dois transplantes, incluindo um de coração em 2023.
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