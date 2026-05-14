OAB Rondônia destaca a força da advocacia fora das capitais durante a I Conferência Nacional de Interiorização

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 14/05/2026 às 09h37

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) marcou forte presença na I Conferência Nacional de Interiorização, realizada nos dias 07 e 08 de maio, em Cuiabá (MT). O evento inédito reuniu profissionais de todo o país com o objetivo central de promover a aproximação entre o Conselho Federal e as Seccionais, além de fortalecer a integração e as políticas voltadas para a advocacia que atua no interior do Brasil.

Lideranças rondonienses no cenário nacional

A comitiva que representou a Seccional de Rondônia na conferência foi composta por grandes lideranças: a secretária-geral adjunta e coordenadora de Interiorização, Thalia Pena; o conselheiro federal e procurador nacional de prerrogativas, Alex Sarkis; o conselheiro federal e vice-diretor-geral da ESA Nacional, Vinicius Lemos; e a conselheira federal, ouvidora adjunta da Jovem Advocacia da OAB Nacional e superintendente adjunta dos órgãos auxiliares, Vitória Jeovana.

O encontro representou um marco histórico para o sistema OAB, destacando a importância de descentralizar os debates. A conferência serviu como um espaço vital para garantir que as demandas, as dificuldades e as realidades dos profissionais que atuam fora dos grandes centros urbanos sejam ouvidas e integradas às diretrizes nacionais da Ordem.

Protagonismo nos debates

Durante os dois dias de evento, diversas áreas do Direito foram abordadas em painéis de alto nível, nos quais os representantes de Rondônia assumiram posições de destaque. A secretária-geral adjunta, Thalia Pena, atuou como relatora no estratégico painel sobre “Honorários”, defendendo a justa valorização financeira da classe.

Reafirmando a defesa intransigente dos direitos dos advogados, o conselheiro federal Alex Sarkis levou sua expertise para enriquecer o painel focado em “Prerrogativas”.

Já o conselheiro federal Vinicius Lemos subiu ao palco como palestrante no painel “Advocacia do Futuro”, traçando perspectivas, inovações e os novos caminhos para a carreira jurídica.

Fechando o ciclo de participações rondonienses com chave de ouro, a conselheira federal Vitória Jeovana atuou como relatora no painel “O Papel Estratégico das Ouvidorias no Fortalecimento da Advocacia do Interior”, destacando a importância da escuta ativa na construção de uma Ordem mais inclusiva e acolhedora.

O interior como potência

Refletindo sobre o impacto do evento e o espaço conquistado pelos profissionais que militam nos municípios rondonienses, Thalia Pena destacou que a presença firme da Seccional quebra paradigmas e reafirma o poder de quem atua fora das capitais.

“A advocacia do interior tem voz, força, competência e protagonismo. Quando levamos a perspectiva de quem vive a profissão longe dos grandes centros, estamos construindo uma Ordem conectada com o dia a dia real da nossa classe. O interior não é margem, o interior é potência! O meu compromisso é seguir ocupando espaços e defendendo os interesses da nossa categoria onde for necessário”, destacou Thalia.

Visão de futuro e inclusão

Para Vinicius Lemos, a conferência materializa uma política de integração, garantindo que as ações do Conselho Federal alcancem, de fato, todas as regiões do Brasil. Ele celebrou a oportunidade de pautar os próximos passos da profissão.

“Representar Rondônia nesta conferência é demonstrar a busca contínua para que a OAB esteja presente em todos os cantos do país. Este evento demonstra um olhar institucional atento à advocacia em todas as suas realidades geográficas. Ter a oportunidade de palestrar sobre o futuro da nossa profissão, levando a nossa perspectiva para o cenário nacional, foi imensamente gratificante para mim e para a nossa Seccional”, finalizou Vinicius.

A OAB Rondônia reafirma o seu compromisso de trabalhar incansavelmente pela união e pelo fortalecimento da advocacia em todo o estado. Com uma atuação de destaque, a Seccional garante que as demandas, as lutas e as conquistas dos advogados e advogadas rondonienses, da capital ao interior, continuem sendo pauta prioritária no futuro da Justiça no Brasil.