Seletiva estadual do Joer 2026 destaca protagonismo de estudantes-atletas em Porto Velho

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 14/05/2026 às 10h16

A seletiva estadual dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) nas modalidades individuais, teve início na quarta-feira (13), em Porto Velho, reunindo estudantes-atletas de diferentes regiões do estado em disputas de judô, karatê e natação. Promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a competição acontece no Ginásio Cláudio Coutinho, Escola Getúlio Vargas e Centro de Treinamento Vinícius Danin. A seletiva segue até sexta-feira (15).

Essa fase possui caráter classificatório para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), previstos para acontecer em Brasília, entre os dias 11 e 26 de setembro, além dos Jogos da Juventude (JJ), organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), programados para Foz do Iguaçu entre os dias 20 de outubro e 4 de novembro.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o incentivo ao esporte escolar contribui diretamente para o desenvolvimento dos estudantes e para a formação cidadã dos jovens rondonienses. “O governo do estado tem fortalecido ações que incentivam o esporte educacional, proporcionando oportunidades para que estudantes de diferentes municípios possam desenvolver seus talentos e representar Rondônia em grandes competições”.

A estudante-atleta de karatê Maria Clara Rodrigues Turatti, participou pela terceira vez da competição

A estudante-atleta de karatê, Maria Clara Rodrigues Turatti, de 13 anos, da Escola Monteiro Lobato, de Espigão do Oeste, participou pela terceira vez da competição e destacou a importância do evento para os jovens esportistas. “Acho muito importante participar desse tipo de competição, porque não é só sobre vencer, mas também sobre se divertir e viver novas experiências. Todo mundo deveria ter a oportunidade de participar”.

De Porto Velho, a estudante-atleta de karatê Lara Cecília, de 14 anos, da Escola Eduardo Lima e Silva, destacou a emoção de participar da seletiva estadual do Joer representando a instituição de ensino. “Eu nunca imaginei que um dia estaria representando minha escola em uma competição como essa, porque sempre foi um sonho para mim. Dá um pouco de nervoso e aquele frio na barriga antes das disputas, mas é uma sensação boa, porque mostra o quanto esse momento é importante”.

O professor de karatê de Espigão do Oeste, Moisés Otávio de Moura, destacou a importância da integração entre educação e esporte no desenvolvimento dos estudantes-atletas. “A escola e o esporte caminham juntos, e esse tipo de competição é muito importante porque representa a base para os atletas que futuramente podem disputar competições internacionais.

Essa união entre esporte e educação proporciona valorização e desenvolvimento para os jovens e crianças, não apenas dentro do tatame, mas também para o futuro profissional de cada um”, pontuou.

Laís Gabriele Sousa, de 12 anos, da Escola Hélio Neves Botelho, de Porto Velho, pratica Natação e conquistou o primeiro lugar na competição. Ela destacou a importância do apoio recebido durante a trajetória no esporte. “Recebo muito apoio da minha família, dos professores e das pessoas que acompanham meus treinos, e isso me incentiva bastante. Participar dessa competição é muito especial, e conquistar o primeiro lugar me faz sentir uma boa nadadora e mais confiante para continuar treinando e competindo”.

Também na natação, o estudante-atleta Ítalo Eduardo Soares, de 15 anos, da Escola Maria Lucinete, de Costa Marques, falou sobre a emoção de participar da seletiva estadual representando a escola e o município. “É muito gratificante estar aqui representando minha escola e minha cidade. A gente se preparou bastante para esse momento e poder participar já é uma grande conquista. Estou muito feliz em viver essa experiência e conhecer outros atletas que também gostam da natação”, declarou.

O professor de natação Joel Rodrigues, de Costa Marques, destacou que a seletiva estadual do Joer vai além das disputas esportivas e contribui para o fortalecimento de valores importantes entre os estudantes. “A importância desse tipo de evento não está apenas na competição e no desempenho esportivo, mas também no incentivo ao trabalho em equipe, à convivência e ao respeito entre os estudantes. São experiências que ajudam no desenvolvimento dos jovens dentro e fora do esporte”, expressou.