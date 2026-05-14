Começa nesta quinta-feira a Copa dos Servidores no Biancão em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 14/05/2026 às 08h10

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), inicia nesta quinta-feira (14), no estádio Biancão, a Copa dos Servidores de Futebol 7. A competição reunirá 10 equipes formadas por servidores públicos municipais e representantes de instituições parceiras, promovendo integração, união e incentivo à prática esportiva.

A abertura oficial está marcada para as 19h45, com os primeiros confrontos da competição. Na partida de estreia, a equipe da Semosp enfrenta o CDI - Centro de Imagens. Em seguida, às 21 horas, entram em campo Polícia Militar e Semusa.

Participam da Copa dos Servidores as equipes PF/PRF, Polícia Militar, Semosp, Semasf, Prefeitura, Câmara de Vereadores, CDI - Centro de Imagens, Semed, Semes e Semusa. A competição já demonstra o espírito de integração entre os participantes, com instituições unindo forças para formar equipes, como ocorre no time da PF, que conta também com servidores da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a coordenação da competição, as equipes foram divididas em duas chaves. Na Chave A estão PF/PRF, Semosp, Prefeitura, CDI - Centro de Imagens e Semes. Já a Chave B é formada por Polícia Militar, Semasf, Câmara de Vereadores, Semed e Semusa.

O regulamento prevê jogos no sistema “todos contra todos” dentro de cada grupo. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as semifinais. Os confrontos serão entre o primeiro colocado da Chave A contra o segundo da Chave B, enquanto o líder da Chave B enfrenta o vice-líder da Chave A.

A Semes informou que as partidas ocorrerão nas noites de terça-feira, no estádio Biancão. A premiação da competição será de R$ 2 mil e troféu para a equipe campeã. O vice-campeão receberá R$ 1 mil e troféu.