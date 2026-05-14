Saúde promove ação de conscientização e cuidado sobre pré-eclâmpsia  em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 08h53

O Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira realiza nos dias 21 e 22 de maio o evento “Dia Municipal de Conscientização Sobre Pré-Eclâmpsia: do alerta ao cuidado”, em Vilhena. A iniciativa tem como objetivo promover informação, prevenção, diagnóstico precoce e assistência qualificada às gestantes, além de fortalecer a capacitação dos profissionais de saúde no enfrentamento da doença.

A pré-eclâmpsia permanece como uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal, exigindo diagnóstico precoce, manejo adequado e qualificação contínua das equipes de saúde. Nesse contexto, o evento foi idealizado como uma ação integrada de educação e assistência, alinhada às iniciativas globais de conscientização e redução das complicações associadas à condição.

A programação será dividida em dois momentos. No dia 21 de maio, as atividades serão voltadas à capacitação de profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Vilhena e dos municípios do Cone Sul de Rondônia, além de internos de medicina. A programação contará com atividades científicas, atualização de protocolos e discussão de condutas clínicas relacionadas.

Já no dia 22 de maio, a ação será direcionada à população, especialmente às gestantes. O encontro acontecerá a partir das 7h, em frente à maternidade do hospital, reunindo diversos médicos obstetras da cidade para atendimento gratuito às grávidas.

Durante a ação, serão ofertados exames laboratoriais e ultrassonografia obstétrica para gestantes que estiverem no período indicado para realização das ultrassonografias morfológicas, conforme avaliação clínica.