COMTRAN anuncia implantação de 56 rotatórias para reforçar segurança no trânsito

Por Assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 09h11

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRAN), anunciou a implantação de 56 novas rotatórias em diversos pontos considerados críticos no município. A medida faz parte de um conjunto de investimentos voltados à melhoria da sinalização viária, organização do fluxo de veículos e redução dos índices de acidentes na cidade.

De acordo com o gerente da COMTRAN, Juraci dos Santos, os estudos técnicos realizados em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) apontaram a necessidade de intervenções em cruzamentos com alto índice de sinistros, principalmente envolvendo motocicletas.

“Rolim de Moura apresenta um número elevado de acidentes de trânsito e nós assumimos a missão de trabalhar para reduzir esses índices. As rotatórias já implantadas mostraram resultados positivos, principalmente na redução de acidentes graves. Agora vamos ampliar esse modelo em vários pontos da cidade para garantir mais segurança e fluidez no trânsito”, destacou Juraci dos Santos.

Segundo a COMTRAN, as novas rotatórias começarão a ser implantadas nos próximos dias e irão atender locais estratégicos definidos a partir de levantamentos técnicos realizados pelo município e pelo Detran-RO. Além das rotatórias, o município também trabalha em melhorias na sinalização horizontal e vertical, reorganização de vias e ações educativas voltadas aos condutores.

Ainda conforme a COMTRAN, as rotatórias apresentam alta eficiência na redução de velocidade e eliminação de pontos de conflito nos cruzamentos. O município também deverá intensificar campanhas educativas e ações de conscientização no trânsito durante o Maio Amarelo.