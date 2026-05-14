A arrogância de Expedito Netto, a disputa imprevisível pelo Senado e o constrangimento de Flávio Bolsonaro

Por Robson Oliveira

Publicada em 14/05/2026 às 09h00

ARROGÂNCIA

O problema da política rondoniense não é a falta de líderes. É o excesso de “pais da pátria” reivindicando autoria sobre carreiras alheias, como se mandatos eletivos fossem capitanias hereditárias distribuídas em mesa de jantar. A mais recente investida veio do pré-candidato ao governo pelo PT, Expedito Neto, ao insinuar que adversários seriam uma espécie de “criação” política da família Expedito porque, em algum momento, dividiram palanque com ele ou com o pai. Nada mais arrogante em política e revela que dois mandatos na Câmara Federal o fedelho não aprendeu nada. Continua o mesmo.

OSMOSE

A declaração não é apenas arrogante. É politicamente perniciosa. Reduz a vontade popular a um cartório familiar onde votos seriam transferidos como escritura de imóvel. Em política, alianças ajudam, abrem portas, pavimentam caminhos. Mas ninguém vira prefeito, senador ou governador por osmose genética de grupo político. Quem não tem voto, empatia e capacidade de comunicação vira apenas ex-candidato com discurso ressentido.

ESCAMOTEIO

É verdade que Hildon Chaves foi alçado candidato tucano numa articulação conduzida por Expedito Júnior, num momento em que o então o ex-promotor enfrentava desconfiança partidária. O detalhe omitido por Neto é que, nos bastidores, o próprio Expedito Júnior hesitou sobre a viabilidade eleitoral do afilhado político e chegou a abrir conversas paralelas com outros nomes da disputa, entre eles Léo Moraes, que acabaria indo ao segundo turno contra Hildon. Convicção absoluta? Não havia. O convencimento de que Hildon Chaves era viável veio de quem o próprio Expedito Junior já declarou numa rádio. E não dele. Um detalhe que Neto escamoteou.

VERSÕES

A insistência na candidatura própria veio muito mais do entorno político do que de qualquer iluminação estratégica familiar. A política real - essa que acontece longe dos microfones e das bravatas - raramente cabe nas versões heroicas contadas depois.

REGOZIJO

No caso de Marcos Rogério, a tese de “cria” beira o delírio retórico. Quando foi convidado para compor chapa majoritária como candidato ao Senado, já possuía mandato consolidado de deputado federal e trajetória própria. Aceitou compor aliança, não assinar adoção política. E a ideia de convidá-lo para chapa não surgiu da cabeça de Expedito Junior. Foi da assessoria. Isto ele também já revelou. Neto, mais uma vez, escamoteou para se regozijar o ego superlativo do DNA.

SÍNDICO

Já Léo Moraes, Hildon Chaves e Fúria possuem algo indispensável que nenhuma família entrega em cartório: densidade eleitoral. O eleitor pode até errar, exagerar ou se arrepender depois. Mas não terceiriza sua vontade para sobrenomes tradicionais como quem escolhe síndico de condomínio.

VENDETA

A entrevista concedida por Expedito Neto ao jornalista Fábio Camilo revela um personagem que continua o mesmo de outrora: verborrágico, afeito a pantomimas e incapaz de esconder a compulsão por conflito. Mudou de campo ideológico, desembarcou no PT mediante articulação nacional e hoje posa de convertido à esquerda, mas preserva intacto o velho hábito de transformar divergência política em vendeta pessoal.

HERANÇA

Neto foi eleito, sim, na esteira do capital político do pai. Não há desonra nisso; quase toda oligarquia regional brasileira opera assim desde os coronéis do café até os influencers de palanque digital. O problema começa quando o herdeiro passa a acreditar que o prestígio herdado lhe concede propriedade intelectual sobre o destino dos outros.

LOROTA

Neto tem o talento de falar com desenvoltura - até demais -, e fez um primeiro mandato na Cãmara Federal razoável que culminou com sua reeleição. Mas no segundo, aquele em que votou pelo impeachment da Dilma e hoje se arrepende , foi um desastre. Razão pela qual obteve metade da votação da eleição seguinte. Ao invés de anunciar quais propostas para governador Rondônia optou em contar lorota.

CENTRALIDADE

A entrevista foi reveladora não pelo conteúdo programático - praticamente inexistente -, mas pelo retrato psicológico do personagem. Expedito Neto parece menos interessado em construir um projeto de governo e mais empenhado em reafirmar centralidade num cenário onde antigos aliados aprenderam a caminhar sem pedir bênção.

‘CRIAS’

No fim, sobra uma ironia amarga: ao tentar diminuir adversários chamando-os de “crias”, o neopetista acabou apenas confessando aquilo que mais incomoda velhos caciques regionais - a dificuldade de aceitar que o eleitor, às vezes, emancipa politicamente quem um dia apenas esteve no mesmo palanque. Nem Valdir Raupp, responsável em apresentar Expedito para uma eleição a deputado federal, ousou dizer que o pai do Neto foi cria sua. Afilhado não se cria caso não tenha talento. Nem filho...

CONSTRANGIMENTO

As revelações divulgadas pelo site The Intercept Brasil envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, produziram um dos episódios políticos mais constrangedores do campo bolsonarista nos últimos meses. Não apenas pelo teor das conversas vazadas, mas principalmente pela sucessão de versões contraditórias apresentadas pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

IRONIA

O impacto inicial da crise decorre menos da existência de uma relação pessoal entre político e empresário - algo relativamente comum nos bastidores do poder - e mais da tentativa frustrada de negar aquilo que posteriormente foi admitido. Quando questionado pela primeira vez sobre os diálogos revelados, Flávio reagiu de forma irônica, atacando o jornalista responsável pela reportagem e atribuindo motivações ideológicas à divulgação. A estratégia é conhecida: desacreditar o mensageiro para evitar o desgaste da mensagem.

CONFISSÃO

O problema surgiu quando o conteúdo divulgado tornou insustentável a negativa inicial. Diante da repercussão, Flávio acabou admitindo ter solicitado recursos financeiros ao banqueiro, embora tenha tentado enquadrar o pedido como uma demanda de natureza privada.

RUÍDO

Politicamente, porém, a justificativa foi devastadora. Para um grupo político que construiu sua identidade eleitoral no discurso moralista e no combate implacável contra relações obscuras entre empresários e agentes públicos, a revelação produz um ruído difícil de neutralizar fora da militância mais fiel. E é exatamente aí que reside o ponto central dessa crise.

BOLHA

A base bolsonarista mais radicalizada opera hoje como um ecossistema fechado de validação política. Dentro dessa bolha digital, narrativas são reproduzidas quase em tempo real, transformando versões defensivas em verdades absolutas antes mesmo de qualquer aprofundamento jornalístico. Até o momento, é perceptível que boa parte desse eleitorado permanece fiel ao senador, reproduzindo a tese de perseguição política e relativizando a gravidade das revelações.

CONTAMINAÇÃO

No entanto, eleições presidenciais não são vencidas apenas com militância apaixonada. O eleitor decisivo costuma estar no centro político, muitas vezes distante do engajamento ideológico das redes sociais. Foi exatamente esse eleitor moderado, menos suscetível a discursos inflamados e mais sensível a contradições éticas, que contribuiu decisivamente para a derrota de Jair Bolsonaro em 2022.

PERFIL

É nesse segmento que o episódio pode produzir danos mais profundos e duradouros. A imagem de um pré-candidato presidencial pedindo dinheiro a um banqueiro posteriormente preso, ainda que sob alegação de questão privada, gera desgaste imediato junto ao eleitorado que exige coerência entre discurso e prática.

NARRATIVA

A crise ganha contornos ainda mais delicados porque o bolsonarismo sempre explorou eleitoralmente escândalos envolvendo relações promíscuas entre política e setor financeiro. Quando o mesmo tipo de suspeita passa a atingir figuras centrais do grupo, a narrativa anticorrupção perde potência.

PESQUISAS

Ainda assim, é precipitado decretar consequências eleitorais definitivas. A política brasileira tem demonstrado enorme capacidade de absorção de escândalos, sobretudo em ambientes marcados por forte polarização ideológica. O impacto real só poderá ser medido nas próximas pesquisas qualitativas e quantitativas, especialmente na percepção do eleitorado independente.

CORROENDO

Por enquanto, o que existe é um dano político visível, barulhento e potencialmente corrosivo. Talvez não suficiente para inviabilizar uma candidatura, mas certamente capaz de enfraquecer um discurso que sempre se vendeu como moralmente superior aos adversários. A bolha está firme Flávio Bolsonaro, mas ela sozinha não elege um presidente. Nem governador.

DISPUTA

Quem analisa os dados dos grupos qualitativos e possui alguma experiência com este tipo de pesquisa conclui sem medo de errar que a eleição para o senado Federal, em Rondônia, promete muita mudança na medida que o calendário eleitoral for se estreitando. É uma eleição aberta e bem disputada e vai ser assim até o último dia da eleição. É uma disputa para corações fortes.

PODCAST

Neste sábado, no podcast resenha política, receberemos para gravação os pré-candidatos ao Senado pelo PL. Fernando Máximo vem pela segunda vez e, pela vez primeira, entrevistaremos o "Zero Cinco" do bolsonarismo, Bruno Scheid. As entrevistas vão ao ar nas semanas seguintes.