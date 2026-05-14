Prefeitura em parceria com a Defensoria Pública, TCE/RO e IFRO, lança Central de Vagas para Creches da capital

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 14/05/2026 às 09h19

Novo espaço funcionará na sede da Defensoria Pública

O novo espaço funcionará na sede da Defensoria Pública, localizada na avenida Jorge Teixeira, nº 1722, e contará com servidores municipais responsáveis pelo atendimento direto às famílias que buscam vagas para crianças em creches do município.

A iniciativa tem como objetivo organizar e agilizar o encaminhamento das demandas relacionadas às vagas em creches municipais, funcionando como uma espécie de central de regulação. No local, pais e responsáveis poderão receber orientações, realizar cadastros e acompanhar a situação das solicitações de matrícula.

A solenidade de lançamento contou com a presença de autoridades públicas, entre elas o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o defensor público-geral, Victor Hugo de Souza Lima, além de representantes do Ministério Público de Contas, TCE/RO e IFRO.

Léo Moraes destacou que a criação da Central de Vagas representa mais um compromisso da atual gestão com a educação e com o atendimento humanizado às famílias da capital. Segundo ele, a medida busca dar mais transparência e eficiência ao processo de distribuição das vagas na rede municipal.

“A nossa gestão trabalha para aproximar os serviços públicos da população e garantir mais dignidade às famílias. Essa parceria com a Defensoria Pública fortalece o acesso à educação infantil e melhora o atendimento para quem mais precisa”, afirmou o prefeito.

Principal fomentador da proposta, Victor Hugo declarou que a execução do projeto é resultado da união entre instituições comprometidas em melhorar o atendimento à sociedade.

“A Prefeitura de Porto Velho hoje inicia essa parceria utilizando nossas dependências, com equipamentos e toda a estrutura disponibilizada para que seja realizado um trabalho de excelência. A gente sabe da demanda crescente por essas vagas e esse espaço irá dar condição de atender melhor a sociedade”.

A Prefeitura de Porto Velho também ressaltou que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à ampliação do acesso à educação infantil e à melhoria da gestão das vagas nas unidades escolares do município.

Victor Hugo declarou que a execução do projeto é resultado da união entre instituições comprometidas em melhorar o atendimento à sociedade

“Esse é um momento de virar a página da falta de vagas em creches, principalmente para a nossa população mais vulnerável. A secretaria de educação está dedicada à esse projeto”, destacou Giordani Lima, secretario municipal de educação.

A expectativa é que a Central de Vagas contribua para reduzir filas, facilitar o acompanhamento dos pedidos e oferecer mais rapidez no encaminhamento das demandas apresentadas pela população.

Os atendimentos na Central de Vagas serão realizados mediante agendamento, e a população já pode procurar o serviço para obter informações e iniciar os procedimentos necessários.