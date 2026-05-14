Pré-candidato a deputado federal, Wanderley Brito defende retomada econômica e investimentos para Guajará-Mirim

Por Valdery Diogenes / Agência Rondônia

Publicada em 14/05/2026 às 09h15

Durante participação no programa Café na Redação, o pré-candidato a deputado federal Wanderley Brito falou sobre os desafios enfrentados por Guajará-Mirim, conhecida como a “Pérola do Mamoré”, e defendeu a retomada do desenvolvimento econômico, investimentos em saneamento básico, geração de emprego para jovens e fortalecimento da Área de Livre Comércio do município.



Natural de Guajará-Mirim, Wanderley já foi vereador por três mandatos e também presidiu a Câmara Municipal da cidade. Atualmente filiado ao MDB, ele destacou que decidiu colocar novamente seu nome à disposição da população pois não há representação federal direta em nossa região região.



Segundo o pré-candidato, Guajará-Mirim possui enorme potencial turístico, cultural e econômico, mas segue esquecida pelo poder público. Durante a entrevista, ele relembrou a importância cultural do tradicional Duelo da Fronteira, envolvendo os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho, considerado um dos maiores espetáculos culturais da Região Norte.

“Guajará é uma cidade rica culturalmente, turística e historicamente. Mas infelizmente só é lembrada em época de festa ou de eleição”, afirmou.

Saneamento básico abandonado há mais de 12 anos



Um dos principais temas abordados foi a paralisação do projeto de saneamento básico do município, iniciado ainda durante gestões anteriores com recursos federais que passam dos R$ 40 milhões.



De acordo com Wanderley, o projeto previa transformar Guajará-Mirim na primeira cidade da Região Norte com 100% de saneamento básico, através de investimentos viabilizados pela antiga Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Parte da estrutura chegou a ser construída, incluindo estação de tratamento e elevatórias, mas a obra acabou abandonada ao longo das trocas de governos municipais.

“O projeto está parado há cerca de 12 anos. Hoje a estrutura está sendo destruída pelo tempo e pela natureza. E quem perde com isso é a população”, declarou.

Ele também criticou a descontinuidade administrativa entre prefeitos e governos, afirmando que disputas políticas acabam prejudicando diretamente os moradores.

“Tem que parar com essa politicagem de não concluir obra porque foi iniciada por outro grupo político. O dinheiro é público e quem sofre é o povo”, disse.

Guajará-Mirim possui 93% de áreas de reserva



Outro ponto destacado durante a entrevista foi o fato de cerca de 93% do território de Guajará-Mirim estar inserido em áreas de preservação ambiental.



Para Wanderley Brito, embora isso limite determinadas atividades econômicas, o município pode transformar a preservação ambiental em oportunidade econômica por meio do turismo ecológico e dos créditos de carbono.



Ele defendeu que os recursos provenientes dessas políticas ambientais sejam revertidos diretamente para o município e criticou propostas que, segundo ele, oferecem pouca compensação financeira às famílias extrativistas.

“O município precisa participar dessas discussões e garantir que essa riqueza ambiental gere retorno para a população local”, afirmou.

Área de Livre Comércio precisa ser fortalecida



Wanderley também comentou sobre a Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, criada em 1991 para estimular a economia local e incentivar a instalação de empresas na região de fronteira com a Bolívia.



Segundo ele, apesar dos incentivos fiscais existentes, falta atuação política e administrativa para transformar o município em um polo econômico mais forte.

“O gestor precisa vender a cidade, mostrar os benefícios fiscais e buscar investidores. Hoje muita empresa utiliza os benefícios da área de livre comércio, mas a economia local não sente esse impacto”, disse.

O pré-candidato destacou ainda a importância da futura ponte binacional entre Brasil e Bolívia, obra que deve movimentar a economia da região com geração de empregos e fortalecimento logístico.

Jovens deixam a cidade por falta de oportunidades



Outro tema abordado foi a falta de oportunidades para os jovens de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.



Wanderley afirmou que muitos estudantes concluem cursos no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), mas acabam deixando a região por falta de emprego e oportunidades profissionais.

“Nós precisamos criar mecanismos para gerar emprego e renda para os jovens. Muitos querem permanecer na cidade, perto da família, mas não encontram oportunidade”, destacou.

Experiência política e atuação em Porto Velho



Durante a entrevista, Wanderley Brito também falou sobre sua experiência política e administrativa. Além da atuação como vereador em Guajará-Mirim, ele trabalhou em campanhas políticas, no Congresso Nacional e atualmente atua como chefe de gabinete do vereador Fogaça, em Porto Velho.



Segundo ele, a experiência adquirida ao longo dos anos permite compreender as demandas tanto do interior quanto da capital.

“Eu conheço os caminhos de Brasília. Sei onde buscar recursos e como trabalhar projetos importantes para Rondônia”, afirmou.

Ao final da entrevista, Wanderley agradeceu o espaço e reafirmou o compromisso de defender pautas voltadas ao desenvolvimento regional, infraestrutura, saneamento básico e fortalecimento econômico dos municípios rondonienses.