Ciclotour pela vida do Detran-RO vai percorrer pontos históricos de Porto Velho

Por Michele Carvalho

Publicada em 14/05/2026 às 09h04

Como parte das ações da campanha Maio Amarelo 2026, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) vai realizar no dia 23, o 1º Ciclotour pela vida, em Porto Velho. A concentração acontece às 16h, em frente ao Palácio Rio Madeira (PRM) na Avenida Farquar, com saída prevista para as 16h30. A iniciativa é coordenada pela Escola Pública de Trânsito (EPT) e integra a programação do movimento que neste ano traz o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança viária, incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável e promover hábitos saudáveis por meio da prática esportiva e da ocupação consciente dos espaços urbanos. O evento será aberto ao público e reunirá ciclistas amadores e profissionais, servidores públicos, famílias e a comunidade em geral.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas voltadas à educação e à mobilidade sustentável contribuem diretamente para a preservação da vida no trânsito. “Estamos trabalhando para fortalecer uma cultura de respeito, empatia e responsabilidade nas vias. Ações como essa aproximam a população da educação de trânsito e incentivam escolhas mais conscientes para uma convivência mais segura”, ressaltou.

PERCURSO CULTURAL

O itinerário passará por importantes pontos históricos, culturais e turísticos da Capital, promovendo uma experiência educativa e de valorização da memória da cidade. O percurso inclui locais como o Teatro Estadual Palácio das Artes, Praça das Três Caixas d’Água, Mercado Cultural, Catedral Sagrado Coração de Jesus, Museu da Memória Rondoniense, Praça Marechal Rondon, Mercado Central e encerrará no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, marco histórico do nascimento de Porto Velho.

Durante a concentração e nos pontos de apoio, serão realizadas ações educativas e intervenções cênicas voltadas à conscientização no trânsito, com distribuição de materiais informativos, demonstrações dos efeitos do consumo de álcool na direção, atividades lúdicas e orientações sobre segurança viária.

O diretor-geral do Detran Rondônia, Sandro Rocha, enfatizou que o passeio busca fortalecer a conscientização coletiva sobre o respeito aos usuários mais vulneráveis das vias. “O ciclista também faz parte do trânsito e precisa ser enxergado e respeitado. O 1º Ciclotour pela vida reforça justamente essa reflexão proposta pelo Maio Amarelo, incentivando uma convivência mais humana e segura entre todos os modais”, afirmou.

EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO

A programação contará ainda com recepção dos mascotes educativos Vidinha e Ligadinho, intervenções teatrais, espaços instagramáveis, túnel do trânsito, atividades recreativas e sorteio de bicicletas no ponto de chegada.

Para garantir a segurança dos participantes, o passeio contará com apoio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros Militar (CBM-RO) e Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito do Detran Rondônia.

O diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Hijazi Mohamed, ressaltou que o evento foi planejado para unir educação, cultura e participação popular. “A proposta é proporcionar uma experiência educativa acessível para toda a família, utilizando a bicicleta como instrumento de conscientização, integração social e promoção da cidadania no trânsito”, destacou.

A iniciativa contará ainda com o apoio de instituições públicas e privadas, federações esportivas, empresas parceiras e grupos de ciclismo da Capital, ampliando o alcance das ações do Maio Amarelo em Rondônia.