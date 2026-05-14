Ponte sobre o rio Arara recebe revitalização completa e reforça segurança e trafegabilidade na RO-494

Por Antonia Lima

Publicada em 14/05/2026 às 08h31

Com o objetivo de garantir mais segurança e melhores condições de trafegabilidade aos usuários da RO-494, o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), concluiu a revitalização da ponte de madeira sobre o rio Arara, no município de Primavera de Rondônia. A estrutura possui 60 metros de extensão e é fundamental para o deslocamento de moradores, produtores rurais e motoristas que utilizam a rodovia diariamente.

Os serviços executados contemplaram: a substituição de longarinas, estacas, balancins, pranchas de assoalho e de trânsito, além da troca de guarda-rodas. A obra também recebeu reforço na sinalização, com instalação de tachas refletivas conhecidas como “olho de gato” e cerca indicativa, proporcionando mais visibilidade e segurança aos condutores, principalmente no período noturno. Outro serviço realizado foi o reaterro das cabeceiras da ponte, garantindo mais estabilidade e melhor acesso à estrutura.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância dos investimentos em infraestrutura para atender a população e fortalecer o desenvolvimento regional. “Estamos trabalhando para garantir estradas e pontes em condições adequadas de uso em todas as regiões do estado. A revitalização dessa ponte na RO-494 representa mais segurança para quem trafega diariamente pelo local e demonstra o compromisso que o governo tem com a manutenção da infraestrutura viária”.

DER-RO revitaliza ponte sobre o rio Arara na RO-494

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, as ações de recuperação fazem parte de um trabalho contínuo executado pelo departamento em diversas regiões do estado. “As equipes do DER-RO atuam de forma permanente para garantir que as estruturas estejam seguras e ofereçam boas condições de tráfego. Esse trabalho na ponte sobre o rio Arara foi executado com atenção rigorosa, assegurando mais durabilidade e segurança aos usuários da RO-494,” ressaltou.

De acordo com o responsável pela Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, a revitalização traz impactos diretos para a mobilidade e o escoamento da produção local. “Essa ponte é um importante acesso para a região, utilizada diariamente pela população que transporta seus produtos. A revitalização garante mais segurança e melhores condições de passagem, contribuindo diretamente para a trafegabilidade e o desenvolvimento econômico local,” salientou.