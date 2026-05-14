Jaru será sede da 1ª Conferência Regionalizada de Saúde

Por Assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 08h59

Nos dias 16 e 17 de junho, Jaru sediará a 1ª Conferência Regionalizada de Saúde, que neste ano terá como tema “Saúde, democracia, soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”.

Organizada pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa e do Conselho Municipal de Saúde, a conferência contará com a participação de gestores, trabalhadores da saúde, usuários do SUS e membros dos conselhos municipais das cidades de Jaru, Theobroma e Vale do Anari.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, a expectativa é de que cerca de 100 pessoas participem do evento, marcado para acontecer no auditório da Fimca.“Será mais um importante espaço de debates, propostas e deliberações, onde discutiremos os rumos da saúde pública nos municípios, com foco em atender quem trabalha na área e, principalmente, quem utiliza o Sistema Único de Saúde”, afirmou Jaíne