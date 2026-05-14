Polícia Militar recupera objetos furtados e prende autor de furto

Por PM/RO

Publicada em 14/05/2026 às 08h30

Em uma rápida resposta a crimes contra o patrimônio, a Polícia Militar de Rondônia prendeu, na madrugada desta quarta-feira, 13, um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais G. G. S., logo após o arrombamento e furto em uma grande loja de departamentos situada na Avenida Marechal Rondon, em Vilhena. A ação foi possível graças à integração ao patrulhamento da Rádio Patrulha que respondeu rapidamente ao chamado relatando o crime.

Por volta das 01h40min a Polícia Militar foi acionada e constatou que a porta frontal de vidro da loja havia sido destruída com o uso de um bloco de concreto. Os militares analisaram as imagens das câmeras de segurança, que registraram o momento em que o infrator quebrou a entrada, subtraiu uma caixa de som de alto valor comercial e fugiu em direção à rodovia BR-364.

De posse das características físicas e das vestimentas do suspeito capturadas pelo sistema de vídeo, os policiais iniciaram buscas intensivas na região. O indivíduo foi localizado escondido no banheiro de uma empresa nas proximidades. Embora tenha negado a autoria inicialmente, o confronto das imagens não deixou dúvidas sobre sua participação no crime. Após a abordagem, os policiais conseguiram descobrir onde o produto do furto estava escondido, que foi prontamente recuperado pela equipe.

O infrator, que não portava documentos de identificação, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) juntamente com a caixa de som recuperada e um aparelho celular apreendido.