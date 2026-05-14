Policial militar é preso após disparo de arma de fogo durante confusão

Por pvhnoticias.com

Publicada em 14/05/2026 às 08h50

Um policial militar foi preso na noite desta quarta-feira (13), após se envolver em uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

Segundo informações da ocorrência, equipes policiais foram acionadas para averiguar a denúncia e, ao chegarem ao quartel da Polícia Militar da cidade, receberam a informação de que o militar envolvido já aguardava para adoção das providências legais.

De acordo com o relato da vítima, o policial teria ido até uma residência após se irritar com um adolescente que estaria empinando bicicleta em frente ao imóvel dele, causando supostos danos à calçada e ao muro da residência. Durante a discussão entre as partes, o militar teria sacado uma arma de fogo e efetuado um disparo em direção às pessoas que estavam no local, entre elas um menor de idade. Ninguém ficou ferido.

Em sua versão apresentada à polícia, o militar afirmou que tentou conversar com os familiares do adolescente e acionaria a Polícia Militar para registrar uma ocorrência de dano. Contudo, alegou que passou a ser cercado e temeu sofrer agressões físicas, motivo pelo qual efetuou um único disparo em direção ao solo.

Após os fatos, o policial recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes para as providências cabíveis. Conforme registrado na ocorrência, uma análise preliminar apontou que, inicialmente, não foram constatados indícios de crime militar.