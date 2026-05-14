Força Tática detém suspeitos de estarem vendendo crack na região Central

Por hora1rondonia.com

Publicada em 14/05/2026 às 08h40

No início da noite desta quarta -feira (13), uma guarnição da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos e apreendeu um adolescente de 14 anos por envolvimento com o tráfico de drogas, durante patrulhamento ostensivo realizado na Rua Farquar, bairro Cai N’Água, em Porto Velho.

A equipe policial, composta pelo sargento Shockness, cabo Alcemir, cabo Werkhausen e cabo Fagner, realizava patrulhamento preventivo pela região quando avistou quatro indivíduos em atitude suspeita no interior de uma padaria localizada na via.

Segundo a ocorrência, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito arremessou um objeto para dentro do estabelecimento comercial, motivando a abordagem imediata dos envolvidos.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma carteira de cigarros contendo 56 pedras de substância aparentando ser crack, embaladas para comercialização. Com o adolescente de 14 anos foram localizadas 11 porções de crack e uma trouxinha de substância semelhante à maconha.

Conforme o registro policial, o menor relatou que recebia os entorpecentes do suspeito para realizar a venda das drogas e que sofria ameaças para continuar comercializando os ilícitos, enquanto o homem permanecia nas proximidades supervisionando a atividade criminosa. Outros dois adolescentes abordados no local não estavam com materiais ilícitos e foram liberados após averiguação. A mãe do adolescente apreendido acompanhou toda a ocorrência policial.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido e ambos encaminhados à Central de Polícia junto com os entorpecentes apreendidos. A ação da Força Tática do 1º BPM reforça o combate ao tráfico de drogas e à utilização de menores em atividades criminosas na capital.