Carreta de Tomografia do Programa Agora Tem Especialista inicia atendimentos em Porto Velho nesta sexta-feira (15)

Por Daiane Brito

Publicada em 14/05/2026 às 08h41

Os atendimentos na Carreta da Tomografia do Programa Agora Tem Especialista iniciam na sexta-feira (15), em Porto Velho, onde a unidade móvel permanecerá por 30 dias. A estrutura ficará instalada no estacionamento do Palácio Rio Madeira, localizado na Avenida Farquar, nº 2986, bairro Pedrinhas, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A carreta atenderá pacientes regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Serão ofertados mais de 1.300 exames de tomografia computadorizada. A carreta será recebida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), como parte das ações voltadas à ampliação da assistência especializada no estado.

Serão ofertados mais de 1300 exames de tomografia computadorizada

As unidades móveis contarão com sala de tomografia equipada com tomógrafo, sala de controle e sala de espera, além de suporte com tenda externa climatizada e oferta de água potável para os pacientes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação integrada fortalece o acesso da população aos exames especializados. “A chegada da carreta de tomografia amplia a oferta de exames de imagem aos pacientes que aguardam atendimento, proporcionando mais agilidade nos diagnósticos e fortalecendo a assistência à saúde em Rondônia”, pontuou.

A Sesau orienta que os pacientes que necessitam do exame procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para realizar a regulação do pedido médico. Após a inserção no sistema, os pacientes serão convocados por telefone, conforme os dados cadastrados no registro do SUS, tornando fundamental a atualização das informações de contato.

O titular da Sesau, Edilton Oliveira, reforçou a importância da atualização cadastral dos pacientes. “É essencial que os usuários mantenham os dados atualizados no cadastro do SUS, especialmente o número de telefone, para que a equipe consiga realizar o contato e organizar os atendimentos de forma eficiente. O objetivo é ampliar o acesso aos exames e garantir mais rapidez no diagnóstico e tratamento dos pacientes”.

Os resultados dos exames deverão ser liberados em até sete dias após a realização do procedimento e serão entregues diretamente ao usuário. A ação contempla exames de tomografia computadorizada, exceto pedidos de tomografia com contraste, tomografia odontológica e tomografia com sedação.