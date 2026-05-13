Porto Velho se prepara para retomada histórica dos Jogos Escolares Municipais

Por André Oliveira

Publicada em 13/05/2026 às 17h37

Prefeitura realizou reuniões de alinhamento com diversos órgãos e secretarias municipais

Após mais de uma década, a Prefeitura de Porto Velho iniciou os preparativos para a retomada dos Jogos Escolares Municipais (JEM-PVH), considerada uma das principais competições estudantis do município. O retorno do evento marca um novo momento para o esporte escolar da capital e dos distritos, com expectativa de reunir milhares de estudantes em diversas modalidades esportivas.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o JEM-PVH 2026 tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, fortalecer a integração entre as instituições de ensino e promover inclusão social por meio do esporte.

Para garantir a realização da competição, a Prefeitura realizou reuniões de alinhamento com diversos órgãos e secretarias municipais envolvidos na organização do evento. Entre eles, a Superintendência Municipal de Distritos (SMD), que atuará na mobilização das escolas dos distritos e vilas participantes, auxiliando na divulgação das inscrições junto aos administradores distritais.

As etapas distritais começam ainda neste mês. A primeira será realizada entre os dias 19 e 21 de maio, no distrito de São Carlos, na região do Baixo Madeira, com participação de escolas de Calama, Demarcação, Nazaré, São Carlos e comunidades adjacentes.

Já a segunda etapa acontecerá no distrito de Jaci Paraná, entre os dias 27 e 29 de maio, reunindo estudantes de Jaci Paraná, União Bandeirantes, Rio Pardo, Nova Mutum e Abunã.

Cássio Moura destacou que a retomada dos jogos representa um importante avanço para o esporte

As inscrições para a fase municipal estarão abertas até o final de maio. A abertura oficial do evento está prevista para o dia 3 de junho de 2026, em local e horário ainda a serem definidos. A expectativa da organização é reunir entre 1.500 e 2 mil pessoas durante a cerimônia de abertura, entre alunos-atletas, familiares, professores e comunidade escolar.

As competições da fase municipal ocorrerão entre os dias 4 e 14 de junho em diversos espaços esportivos da capital, incluindo o Ginásio Cláudio Coutinho, Vila Olímpica, Ginásio Dudu, quadras dos bairros Três Marias e Esperança da Comunidade, além do IFRO Campus Calama e Ginásio Fidoca.

CELEBRAÇÃO

“O retorno dos Jogos Escolares Municipais representa muito mais do que uma competição esportiva. Estamos resgatando um evento que marcou gerações e criando novas oportunidades para nossos estudantes por meio do esporte, da integração e da cidadania. Queremos incentivar nossos jovens atletas tanto na capital quanto nos distritos”, destacou o prefeito Léo Moraes.

O secretário da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Cássio Moura, destacou que a retomada dos jogos representa um importante avanço para o esporte educacional no município.

“Estamos trabalhando para devolver aos estudantes um evento que fez parte da história esportiva de Porto Velho. O retorno dos Jogos Escolares Municipais representa incentivo ao esporte, inclusão social e oportunidades para nossos jovens atletas. É uma retomada histórica construída com planejamento e parceria entre várias instituições”.

Além de estimular hábitos saudáveis e o espírito esportivo, os jogos também devem contribuir para a descoberta de novos talentos e para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à juventude e ao esporte escolar.

Fotos: André Oliveira