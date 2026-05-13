SINTERO convoca trabalhadores em educação para Assembleia Geral Extraordinária

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O SINTERO convoca os trabalhadores e trabalhadoras em educação para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no próximo dia 18 de maio de 2026, na sede administrativa da entidade, em Porto Velho.

A assembleia acontecerá às 10h30 em primeira convocação e às 11h em segunda convocação, na sede localizada na Rua Rui Barbosa, nº 713, bairro Arigolândia.

Durante a reunião, a categoria irá deliberar sobre importantes alterações relacionadas ao Estatuto da entidade e ao Regimento Eleitoral, fortalecendo os processos democráticos e organizacionais do sindicato.

Pauta da Assembleia:

* Alteração Estatutária nos artigos 17, § Único, e artigo 54;

* Alteração do Regimento Eleitoral em seu artigo 1º.

A direção Executiva reforça a importância da participação da categoria neste momento de debate e construção coletiva, garantindo transparência e fortalecimento da representação sindical.

Local: Sede Administrativa do SINTERO – Rua Rui Barbosa, 713, bairro Arigolândia, Porto Velho/RO

Data: 18 de maio de 2026

Horário: 10h30 (1ª convocação) | 11h (2ª convocação)



Veja o edital de convocação