SINTERO convoca trabalhadores em educação para Assembleia Geral Extraordinária

Regionais: Apidiá Café Centro I Centro II Cone Sul da Mata Estanho Guaporé Mamoré Norte Rio Machado
A assembleia acontecerá às 10h30 em primeira convocação e às 11h em segunda convocação, na sede localizada na Rua Rui Barbosa, nº 713, bairro Arigolândia.
Durante a reunião, a categoria irá deliberar sobre importantes alterações relacionadas ao Estatuto da entidade e ao Regimento Eleitoral, fortalecendo os processos democráticos e organizacionais do sindicato.
Pauta da Assembleia:
* Alteração Estatutária nos artigos 17, § Único, e artigo 54;
* Alteração do Regimento Eleitoral em seu artigo 1º.
A direção Executiva reforça a importância da participação da categoria neste momento de debate e construção coletiva, garantindo transparência e fortalecimento da representação sindical.
Local: Sede Administrativa do SINTERO – Rua Rui Barbosa, 713, bairro Arigolândia, Porto Velho/RO
Data: 18 de maio de 2026
Horário: 10h30 (1ª convocação) | 11h (2ª convocação)
Veja o edital de convocação
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