UNIR publica convocações em 4ª chamada do PS UNIR Geral e Medicina 2026

Por UNIR

Publicada em 13/05/2026 às 17h50

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) publicou nesta terça-feira, 12 de maio, os editais de convocação da 4ª chamada para cursos com ingresso por notas do Ensino Médio e da 4ª chamada para o curso de Medicina com ingresso por notas do Enem do Processo Seletivo UNIR 2026 (PS UNIR/2026), para cursos com ingresso no primeiro semestre letivo (2026.1).

Como fazer a matrícula?

A matrícula deve ser realizada exclusivamente de forma on-line, no período de 13 a 17 de maio de 2026, pelo Portal processoseletivodiscent e.unir.br/discente .

Os candidatos devem enviar a documentação exigida conforme orientações do edital de convocação. Para acessar o sistema, deverá utilizar o CPF como login e a mesma senha cadastrada no momento da inscrição no processo seletivo.

Veja aqui o tutorial de matrícula com instruções de acesso e envio da documentação.

Homologação das matrículas e recursos

Caso sejam identificadas pendências durante a análise preliminar, o candidato deverá reenviar os documentos (ressubmissão) entre os dias 19 e 20 de maio.

O resultado preliminar das análises de matrícula e das bancas de heteroidentificação será disponibilizado ao candidato no Portal de Matrículas, no dia 22 de maio. No caso de matrícula indeferida (não homologada), o candidato poderá apresentar recurso no período de 23 a 24 de maio, exclusivamente pelo sistema. O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 25.

Heteroidentificação para Medicina

Também será realizada a etapa de heteroidentificação, além dos procedimentos de validação e verificação das informações prestadas pelos candidatos que concorrem às cotas e ações afirmativas no curso de Medicina.

As bancas atuarão entre 13 e 18 de maio, por meio da análise da documentação exigida no ato da matrícula e de outros procedimentos detalhados na convocação.

Cronograma resumido – matrículas em 4ª chamadas

Publicação da convocação: 12/05/2026

Envio de documentação: 13 a 17/05/2026

Ressubmissão de documentos: 19 e 20/05/2026

Análise final: 21/05/2026

Homologação das matrículas: 22/05/2026

Período de recursos: 23 e 24/05/2026

Resultado dos recursos: 25/05/2026

Início das aulas

Os candidatos que tiverem a matrícula homologada ingressarão nos cursos no primeiro semestre letivo deste ano (2026.1), que já está em andamento, conforme o calendário acadêmico da UNIR.

Após a realização da matrícula, o aluno deverá procurar a coordenação do seu curso para mais informações. Veja aqui a lista dos cursos de graduação da UNIR com seus respectivos sites e canais de contato.

Atendimento ao candidato

Dúvidas sobre o processo seletivo, matrícula ou outras etapas podem ser esclarecidas pelo Serviço de Orientação ao Usuário (SOU UNIR), pelo WhatsApp: (69) 2182-2016 ou e-mail: [email protected] .

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Portal de Editais da UNIR, com acesso a todos os documentos referentes ao PS UNIR 2026 .

4ª chamada para cursos com ingresso por notas do Ensino Médio

4ª chamada para o curso de Medicina com ingresso por notas do Enem