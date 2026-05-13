Marcos Oliveira passa por cirurgia e tem recuperação considerada positiva

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/05/2026 às 15h51

O ator Marcos Oliveira, conhecido nacionalmente por interpretar Beiçola na série A Grande Família, passou por uma cirurgia de hérnia nesta quarta-feira (13), no Hospital São Francisco na Providência de Deus, localizado na zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais pela jornalista Rose Scalco, o procedimento transcorreu sem intercorrências e a recuperação do artista, de 70 anos, ocorre dentro do esperado. A previsão, segundo a atualização, é de que ele receba alta hospitalar na sexta-feira (15).

A notícia também foi repercutida pelo Retiro dos Artistas, onde Marcos reside atualmente. A instituição comemorou a boa evolução do quadro clínico em publicação nas redes sociais.

Nos últimos anos, o ator enfrentou uma série de desafios relacionados à saúde. Em 2022, ele foi submetido a um procedimento urológico para tratar uma fístula uretral e, após a intervenção, passou a utilizar bolsa de colostomia.

Mais recentemente, no fim de março, Marcos voltou a chamar atenção após relatar dificuldades ligadas à rotina e às limitações impostas por seu estado de saúde. Em entrevista, ele comentou sentir falta de afeto e criticou restrições relacionadas à convivência no local onde mora.

A trajetória do artista, marcada pelo sucesso na televisão brasileira, tem sido acompanhada por manifestações de apoio de fãs nas redes sociais desde a divulgação da cirurgia.