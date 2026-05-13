Enfraquecido, Pacheco comunica ao PT que não quer disputar governo de Minas

Por Band

Publicada em 13/05/2026 às 14h48

O senador Rodrigo Pacheco (PSB) comunicou, nesta terça-feira (12), o presidente do PT, Edinho Silva, que hoje não pretende mais ser candidato ao governo de Minas Gerais.

A reportagem da Band apurou que ambos acertaram de ter uma “última” conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No entanto, o Partido dos Trabalhadores já está desenhando uma nova chapa para o estado, que pode contar com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT) como candidato ao governo.

Parte da legenda defende que Kalil seria um nome mais competitivo e mais alinhado ao partido para enfrentar a direita em Minas Gerais.

A coluna já havia divulgado que aliados do presidente Lula afirmaram que a atuação de Rodrigo Pacheco na articulação em torno da indicação de Messias foi considerada insuficiente por setores do PT, que esperavam um empenho maior do ex-presidente do Senado para evitar a derrota no plenário.

A avaliação é de que o senador perdeu força política após não conseguir entregar apoio suficiente na votação.