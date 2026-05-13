Deputado Ezequiel Neiva entrega armamento de alta tecnologia à Polícia Militar em Vilhena

Por DECOM ALERO

Publicada em 13/05/2026 às 15h16

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) realizou a entrega de quatro fuzis israelenses modelo Arad para reforçar o trabalho da Polícia Militar no município de Vilhena. Consideradas armas de última geração, os equipamentos passam a integrar a estrutura operacional da corporação, ampliando as condições de atuação dos policiais militares no combate à criminalidade e na proteção da sociedade.

Durante a solenidade, Ezequiel Neiva relembrou a época em que atuou como policial militar e destacou as dificuldades enfrentadas pela categoria em anos anteriores. Segundo ele, a realidade da corporação era marcada pela escassez de armamentos e munições.

“Fui policial em uma época em que trabalhávamos com apenas seis munições para um revólver calibre 38. Se quiséssemos um pouco mais de munição, precisávamos comprar. Armas como essas, naquela época, víamos somente em filmes. Hoje fico honrado em poder atender esse pedido da Polícia Militar”, afirmou o parlamentar, que é policial militar da reserva no posto de 1º sargento.

Além da entrega dos armamentos, o deputado também destacou outros investimentos destinados à segurança pública de Vilhena. Entre as ações estão recursos para melhorias estruturais no quartel da Polícia Militar, incluindo aquisição de centrais de ar-condicionado e a instalação de uma academia completa. Citou ainda investimentos que logo serão aplicados no quartel da PM de Vilhena, como a reforma da ala do comando e serviços de recapeamento do pátio da unidade militar.

O coronel PM Yure Frota, chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar, ressaltou a importância dos equipamentos entregues e agradeceu o apoio contínuo destinado à corporação. Segundo ele, os novos armamentos irão fortalecer a atuação dos policiais e proporcionar mais segurança para a população.“São armamentos que farão a diferença na vida dos nossos policiais. O deputado Ezequiel Neiva, como policial militar da reserva, nunca deixou de ter um olhar diferenciado e atencioso para a instituição, sempre lembrando das suas origens e auxiliando a nossa corporação na missão de servir e proteger”, declarou.

O coronel também enfatizou que o parlamentar atua em diversas áreas da administração pública, mas mantém atenção especial às demandas da segurança pública. “Em meio a tantas frentes de trabalho, como saúde, educação e obras, o deputado busca atender também a nossa instituição. Isso significa muito para o policial militar que utilizará esse equipamento de altíssima qualidade e, principalmente, para que a sociedade seja melhor assistida”, acrescentou.

Yure Frota ainda lembrou que a experiência vivida por Ezequiel Neiva dentro da corporação contribui para que o deputado compreenda as necessidades enfrentadas pelos policiais militares no dia a dia. “O senhor viveu a época de escassez na Polícia Militar e, com base nessa vivência, tem contribuído de forma importante com a nossa corporação”, afirmou.

O tenente-coronel PM Emanuel Lourenço, diretor de Apoio Administrativo e Logístico (DAAL) e a vereadora Rose da Saúde também participou na solenidade de entrega dos equipamentos.

Texto: Nilson Nascimento | Jornalista

Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO