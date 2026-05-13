Jornalista da Globo revela como assumiu namoro com mulher após os 50

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/05/2026 às 15h44

A jornalista da Globo Leilane Neubarth compartilhou detalhes sobre sua vida pessoal ao comentar a descoberta de sua atração por mulheres e o relacionamento com a iluminadora Mari Pitta. O relato foi feito durante participação no podcast Tantos Tempos, exibido nesta segunda-feira (11).

Durante a entrevista, Leilane afirmou que a compreensão sobre sua sexualidade aconteceu já na maturidade e que decidiu viver essa experiência de forma aberta, sem esconder a relação.

Segundo a apresentadora, a mudança em seu comportamento após o fim do segundo casamento acabou despertando a curiosidade da família. Ela contou que, depois de um período mais difícil emocionalmente, os filhos perceberam uma mudança em seu estado de espírito, o que levou à conversa sobre o novo relacionamento.

De acordo com a jornalista, os filhos, Raphael Saturnino Braga e Bernardo Neubarth, reagiram de formas diferentes à revelação. Enquanto um acolheu a notícia de imediato, o outro precisou de mais tempo para processar a novidade, mas posteriormente demonstrou apoio à decisão da mãe.

Leilane também comentou a convivência familiar após essa nova fase da vida, destacando que mantém uma relação harmoniosa tanto com familiares quanto com ex-companheiros. Segundo ela, a dinâmica atual é marcada por convivência amistosa, inclusive em encontros familiares e celebrações.

A jornalista relatou que, atualmente, a família convive de forma natural com a nova configuração afetiva, incluindo ex-maridos, atuais companheiros e parentes em eventos e comemorações.