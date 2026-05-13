“Mais mulheres mataram homens do que homens mataram mulheres”, diz Juliano Cazarré em debate na GloboNews

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/05/2026 às 11h21

Uma fala de Juliano Cazarré durante debate na GloboNews colocou o ator entre os assuntos comentados nas redes sociais. Ao discutir masculinidade e violência no Brasil, Cazarré fez uma declaração que provocou questionamento imediato no estúdio.

“O Brasil é um país violento contra homens, contra negros, contra brancos, contra crianças, contra idosos. Mata muito homem, inclusive mais mulheres mataram homens do que homens mataram mulheres.”

A afirmação ocorreu durante conversa sobre o papel masculino na sociedade contemporânea e a repercussão de eventos voltados ao público masculino. O debate também reuniu a psicanalista Vera Iaconelli e o jornalista Ismael dos Anjos, com mediação de Julia Duailibi.

Após a declaração, Julia Duailibi afirmou não conhecer os dados mencionados pelo ator, criando um dos momentos de maior tensão da discussão.

Antes disso, Cazarré havia defendido um evento sobre masculinidade do qual participa e rejeitado associações com movimentos frequentemente criticados nas redes sociais.

“Não vou usar cropped, mas escuto as mulheres. Estou reafirmando a minha masculinidade.”

Segundo o ator, o projeto não promove comportamentos agressivos nem discursos misóginos, mas propõe discussões sobre identidade masculina, sensibilidade e responsabilidades familiares. Ele afirmou que fala sobre sentimentos, participa da criação dos filhos e não se identifica com o universo “redpill”.

Outro momento do debate envolveu questionamentos sobre declarações antigas do médico Ítalo Marsili, ligado ao evento mencionado por Cazarré. Vera Iaconelli citou falas controversas atribuídas ao profissional sobre direitos femininos e participação política das mulheres.

Em resposta, o ator afirmou não ter assistido ao conteúdo completo e negou que o grupo defenda submissão feminina ou restrições de direitos.

“Eu não poderia ser mais anti-redpill do que sou.”

A entrevista rapidamente repercutiu nas redes, com usuários debatendo tanto a declaração sobre violência quanto a discussão mais ampla sobre masculinidade e comportamento social.