Viih Tube revela suposto prêmio não recebido do BBB 21 e comentário gera climão em podcast

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/05/2026 às 11h07

Uma declaração de Viih Tube durante o podcast PodDelas movimentou as redes sociais após a influenciadora afirmar, em tom descontraído, que nunca teria recebido um prêmio conquistado em sua participação no Big Brother Brasil em 2021.

O assunto surgiu durante uma conversa com ex-participantes da edição mais recente do programa, quando as convidadas comentavam os prêmios obtidos ao longo do confinamento. Ao ouvir o relato sobre uma recompensa recebida em dinâmica patrocinada, Viih interrompeu o bate-papo para fazer a revelação.

“Mas cuidado, viu? Que eu ganhei R$ 10 mil em coisa assim e não ganhei nada!”

A fala surpreendeu as convidadas, que reagiram imediatamente. Uma delas questionou se o valor realmente nunca havia sido entregue. Sem hesitar, a influenciadora respondeu em clima de brincadeira:

“Nunca mais vai chegar.”

O comentário provocou desconforto momentâneo no estúdio. Tata Estaniecki, que divide o comando do podcast com Viih Tube, tentou contornar a situação ao mencionar a possibilidade de cláusulas contratuais relacionadas ao programa.

“Gente do céu, você não tem um contrato?”

Na sequência, Viih recuou da declaração e desconversou, sugerindo em tom bem-humorado que a situação estaria resolvida.

“Tenho? Ah, chegou, gente.”

O episódio rapidamente repercutiu entre internautas, que passaram a comentar o momento nas redes sociais após o trecho circular online.