Vídeo de Ana Clara em Mykonos gera críticas após comentários sobre turistas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/05/2026 às 11h16

Uma gravação feita durante viagem à Grécia colocou a apresentadora Ana Clara no centro de repercussão nas redes sociais. O vídeo, registrado em Mykonos, mostra a comunicadora ao lado de Ceci Ribeiro enquanto as duas comentam, em tom irônico, sobre pessoas que estavam em um restaurante bastante conhecido da ilha.

Nas imagens, as apresentadoras fazem observações sobre a aparência dos frequentadores do local, declarações que rapidamente passaram a circular online e provocaram reações entre internautas.

“A gente está em um restaurante que é o mais famoso de Mykonos. A gente nunca viu tanta gente feia por metro quadrado. Olha, é muita gente esquisita!”

Em seguida, a conversa continuou com novos comentários sobre os turistas presentes no ambiente.

“É uma galera em que a cirurgia não deu certo. A gente está com fé que o que importa é o de dentro. Ou seja, vamos olhar o ultrassom.”

A repercussão dividiu opiniões nas redes. Parte dos usuários criticou o teor das falas, apontando falta de empatia e excesso nas declarações feitas em ambiente público. Outros minimizaram o episódio, argumentando que comentários desse tipo seriam comuns em conversas privadas, embora raramente ganhem exposição pública.

Também houve reações irônicas direcionadas às próprias apresentadoras, ampliando o alcance da discussão online. O episódio acabou alimentando debates sobre comportamento nas redes sociais, exposição de opiniões pessoais e os impactos de declarações feitas durante viagens e momentos de lazer.