ProAR alcança mais de 58 mil estudantes da rede estadual com avaliações diagnósticas em Rondônia

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 13/05/2026 às 11h24

Com o objetivo de identificar habilidades em defasagem, fortalecer a recomposição das aprendizagens e contribuir para a melhoria do desempenho educacional dos estudantes nas escolas do estado, o governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), através do Programa Avança Rondônia (ProAR), realizou, no período de 6 a 30 de abril, avaliações diagnósticas de Língua Portuguesa e Matemática com estudantes do Ensino Médio da rede estadual.

As avaliações do ProAR são realizadas em três etapas ao longo do ano letivo, ao final do 1º, 2º e 3º bimestres, contemplando estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio. Nesta primeira aplicação, as provas foram realizadas em formato digital, com utilização de laboratórios de informática e tablets da rede estadual, alcançando 58.987 estudantes, incluindo alunos das escolas indígenas de Rondônia. Segundo o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), parceiro técnico do programa, Rondônia foi o estado com o maior número de estudantes avaliados em formato digital.

Rondônia foi o estado com o maior número de estudantes avaliados em formato digital

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que o investimento em tecnologia e avaliação educacional fortalece a qualidade do ensino na rede estadual. “O governo do estado tem investido em ações que contribuam para a melhoria da aprendizagem e no fortalecimento da educação pública, garantindo ferramentas que auxiliem estudantes e professores no desenvolvimento educacional.”

O titular da Seduc, Massud Badra ressaltou que o ProAR permite acompanhar o desempenho dos estudantes e direcionar estratégias pedagógicas de forma mais eficiente. “As avaliações são fundamentais para identificar as necessidades de aprendizagem e apoiar o trabalho desenvolvido pelas escolas, promovendo ações de recomposição e fortalecimento dos resultados educacionais em todas as regiões do estado.”.

Segundo o coordenador do ProAR, Valmir Souto a aplicação da Avaliação do Proar permite que a rede estadual acompanhe de forma mais precisa o desempenho dos estudantes, identificando as lacunas que precisam ser fortalecidas em sua aprendizagem. Com os resultados, as escolas conseguem direcionar estratégias pedagógicas mais assertivas para a recomposição das aprendizagens ao longo do ano letivo.

Entre as unidades participantes está a Escola Indígena 05 de Julho, localizada na Aldeia Ricardo Franco, em Guajará-Mirim, onde estudantes do 3º ano da Mediação Tecnológica realizaram a avaliação de Língua Portuguesa do ciclo avaliativo ProAR 1. Além das avaliações do Ensino Médio, o programa também realiza duas avaliações anuais de fluência em leitura (uma na entrada, no início do ano e outra na saída, no final do ano) com estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental. Em fevereiro de 2026 foram avaliados 44.294 estudantes das redes municipal e estadual e, em novembro está prevista a segunda avaliação com o mesmo grupo de 44.294 alunos, com o objetivo de verificar o avanço na fluência deles.

O Programa Avança Rondônia possui eixos estruturantes voltados à avaliação sistemática da aprendizagem, recomposição das aprendizagens, melhoria dos indicadores educacionais, premiação por desempenho e fortalecimento dos resultados no Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).