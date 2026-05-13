Por TJ-RO

Publicada em 13/05/2026 às 11h33

O prazo para declaração do imposto de renda está acabando e com isso, também participar da campanha “Declare Seu Amor” está chegando ao fim. A iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia incentiva contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda devido aos fundos que financiam projetos voltados à proteção de crianças, adolescentes e pessoas idosas em Rondônia.

A campanha busca conscientizar a população de que é possível transformar parte do imposto em investimento social, sem custos adicionais ao contribuinte. Os valores destinados permanecem no Estado e ajudam a fortalecer ações desenvolvidas por instituições e projetos sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para marcar a reta final da mobilização, o TJRO também divulga o vídeo oficial da campanha 2026, reforçando a importância da solidariedade e do compromisso coletivo com a cidadania. A produção destaca como a destinação do imposto pode impactar diretamente a vida de milhares de rondonienses, promovendo inclusão, proteção e oportunidades.

A campanha “Declare Seu Amor” é realizada nacionalmente pelo Poder Judiciário e conta com o apoio de diversas instituições parceiras. Em Rondônia, o TJRO atua como incentivador da iniciativa, ampliando o alcance das informações e estimulando a participação da sociedade.

Contribuintes que fazem a declaração no modelo completo podem destinar até 3% do imposto devido para fundos da infância e adolescência e até 3% para fundos da pessoa idosa, diretamente no momento da declaração.

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda segue até o fim deste mês. Quem participa da campanha ajuda a fortalecer projetos sociais e contribui para um futuro mais digno e acolhedor para crianças, adolescentes e idosos de Rondônia.