Jean Mendonça anuncia R$ 3,8 milhões para modernização de escola e reforço na educação em Pimenta Bueno

Por Assessoria

Publicada em 13/05/2026 às 14h36

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) confirmou a liberação de R$ 3,8 milhões para a ampliação e melhoria da Escola Municipal Emanuel Osvaldo Moreira, em Pimenta Bueno. O recurso, viabilizado em parceria com o governador Coronel Marcos Rocha e o secretário de Estado da Educação, Massud Jorge Badra Neto, será destinado à construção de novas salas de aula e espaços administrativos, além da ampliação de áreas essenciais como cozinha, refeitório, pátio coberto e a construção de um novo muro, garantindo mais segurança e estrutura para a comunidade escolar.

A conquista representa a concretização de uma demanda antiga dos agricultores da região do Abaitará. Durante encontro com a prefeita Marcilene Rodrigues, o deputado relembrou que a luta pelo investimento começou ainda em sua gestão como prefeito, quando Marcilene, à época, atuava como secretária municipal de Educação. “O que antes era um sonho, hoje começa a se tornar realidade. Esse investimento vai transformar o dia a dia de alunos e professores, oferecendo mais dignidade e melhores condições de aprendizado”, destacou Mendonça.

A prefeita Marcilene Rodrigues reconheceu o empenho do parlamentar e ressaltou a importância da parceria para o avanço da educação no município. Segundo ela, o recurso chega em um momento estratégico e atende uma reivindicação histórica da comunidade. “É um passo importante para fortalecer a nossa rede de ensino. Esse projeto sai do papel graças ao compromisso do deputado Jean com Pimenta Bueno e com o futuro das nossas crianças”, afirmou.

Além da articulação política, o deputado também destacou o papel fundamental da gestão escolar e da equipe envolvida na construção do projeto. Mendonça agradeceu ao diretor Anderson pelo empenho e reforçou o reconhecimento ao secretário estadual de Educação pela agilidade no atendimento da demanda. “Esse resultado é fruto de um trabalho conjunto, construído com diálogo e responsabilidade. Hoje, quem ganha é toda a comunidade escolar, que passa a contar com uma estrutura mais adequada e preparada para o futuro”, concluiu

Texto: Carlos Henrique