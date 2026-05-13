Deputado Pedro Fernandes destaca avanço para pavimentação da RO-458 entre Alto Paraíso e Triunfo

Por Assessoria

Publicada em 13/05/2026 às 17h01

Durante entrevista à radialista Adriana Chalega, na Rádio Parecis FM, de Alto Paraíso, o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) destacou mais um avanço para a pavimentação da RO-458, estrada que liga o município de Alto Paraíso ao distrito de Triunfo, em Porto Velho. O trecho previsto para pavimentação possui cerca de 60 quilômetros, e parte da infraestrutura necessária já está adiantada, incluindo galerias e outros serviços preparatórios.



Segundo o parlamentar, o estudo de viabilidade técnica da obra, compromisso firmado pelo Governo de Rondônia durante audiência pública convocada pelo deputado na Assembleia Legislativa, já foi concluído. De acordo com Pedro Fernandes, o próximo passo agora é garantir os recursos para contratação da empresa responsável pela elaboração do projeto executivo da obra, etapa considerada fundamental antes do início do processo licitatório.



“Agora estamos trabalhando junto ao governo para viabilizar a contratação da empresa que fará o projeto. Esse investimento deve ficar em torno de R$ 3 milhões. O primeiro passo é ter o projeto pronto para depois buscarmos os recursos necessários para execução da obra”, explicou.



O parlamentar ressaltou que a proposta é buscar recursos por meio de emenda da bancada federal ou através de financiamento utilizando linhas de crédito do Governo do Estado. Pedro Fernandes destacou ainda a importância da obra para o desenvolvimento regional.



“Essa estrada pavimentada é um sonho antigo do povo de Alto Paraíso e do distrito de Triunfo. Triunfo já possui ligação asfaltada com a BR-364 e, conseguindo concluir esse trecho, vamos contribuir muito com a mobilidade, o escoamento da produção e o desenvolvimento da região”, finalizou.



A pavimentação da estrada é considerada estratégica para fortalecer a integração regional, facilitar o transporte de moradores e produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento econômico local. A expectativa é de que a obra represente mais segurança, melhores condições de trafegabilidade e mais qualidade de vida para a população de Alto Paraíso, Triunfo e comunidades da região.

Foto: Thyago Lorentz