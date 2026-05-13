Prefeitura de Ji-Paraná retoma cirurgias de reconstrução do trânsito intestinal e amplia atendimento especializado na rede municipal

Por Natália Pessoa

Publicada em 13/05/2026 às 17h05

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), retomou a realização das cirurgias eletivas de reconstrução do trânsito intestinal, representando um importante avanço na ampliação da assistência cirúrgica especializada e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes ostomizados do município.

A iniciativa foi construída a partir de reuniões entre a gestão municipal, a Semusa, equipes do Departamento de Média e Alta Complexidade (DMAC), regulação e o prefeito Affonso Cândido (PL), onde foi identificada a possibilidade de utilização de especialistas do próprio município para realização dos procedimentos. A medida fortalece a resolutividade da rede municipal de saúde e contribui diretamente para a redução da demanda reprimida.

Os procedimentos estão sendo realizados no Hospital Municipal de Ji-Paraná Dr. Claudionor Couto Roriz, por meio de mutirões organizados aos sábados, estando atualmente no terceiro encontro cirúrgico.

Atualmente, o município possui 28 pacientes aptos para a realização da cirurgia de reversão de colostomia. O procedimento promove a reconstrução do trânsito intestinal e proporciona uma mudança significativa na vida dos pacientes, permitindo que deixem de utilizar bolsas de ostomia e retomem, gradativamente, suas atividades diárias com mais autonomia, conforto e qualidade de vida.

As cirurgias são realizadas pelo médico especialista Dr. Vinícius Lúcio da Silva, colonoscopista e cirurgião do aparelho digestivo, profissional que atua no próprio município.

O fluxo de agendamento ocorre por meio do SISREG e grande parte dos pacientes já realiza acompanhamento no Centro Especializado em Reabilitação (CER), unidade responsável pelo suporte, acompanhamento e preparação dos pacientes ostomizados durante todo o processo de reabilitação até a reversão cirúrgica.

A retomada dos procedimentos reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, em ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados e garantir mais dignidade e qualidade de vida aos pacientes atendidos pela rede pública municipal.



Foto: Imagem gerada por IA