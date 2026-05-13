Rolim de Moura: Empresário e vice-prefeito se une à pré-campanha de Hildon Chaves e Cirone Deiró

Por assessoria

Publicada em 13/05/2026 às 17h28

O vice-prefeito de Rolim de Moura, Alcides Rosa, anunciou esta semana seu apoio a Hildon Chaves, pré-candidato ao Governo do Estado pela Federação União Progressista. “Tenho acompanhado atentamente o trabalho desenvolvido por Hildon Chaves ao longo dos oito anos como prefeito de Porto Velho. Quem conhece a capital, sabe o tamanho da mudança que o Hildon promoveu na cidade. Por esse motivo, desde já quero assegurar que ele terá meu apoio nesta caminhada”, afirmou o vice-prefeito.

Alcides Rosa é um dos pioneiros da fundação do município da zona da mata, onde chegou na década de 1980. Ao longo de quatro décadas, Alcides construiu uma sólida reputação e hoje é uma das principais lideranças políticas-empresariais da região. Residente no distrito de Nova Estrela, o empresário e produtor rural atualmente desenvolve o plantio de milhares de mudas de café, em ambiente totalmente controlado.

E foi justamente nesse local, em meio às mudas de café e debaixo de uma leve “chuva artificial” provocada pela irrigação nas estufas, que o vice-prefeito recebeu a visita de Hildon Chaves, para conversar sobre o futuro da atividade cafeeira em Rondônia. “Nossas mudas de café clonal são cultivadas em grandes estufas, livres do calor excessivo, e irrigadas mecanicamente, permitindo seu crescimento uniforme e formando lavouras altamente produtivas”, explicou Alcides.

Hildon Chaves, por sua vez, agradeceu o apoio manifestado e falou sobre a importância do café para todo o Estado. “O café é o ouro verde de Rondônia, por isso vamos incentivar a atividade cafeeira, com algo entre 50 mil e 100 mil reais para que cada família possa produzir em dois ou três hectares de café. Acredito que o fomento do café fará o PIB de Rondônia dobrar em apenas três ou quatro anos”, declarou Hildon.

“Quando fui prefeito da capital, nós entregamos 2,5 milhões de mudas de café clonal aos produtores da Ponta do Abunã, e o resultado foi uma verdadeira revolução no cultivo daquela região. Meu compromisso será fazer isso em todos os cantos do nosso Estado”, assegurou.

Cirone Deiró possui histórico de serviços prestados em Rolim de Moura e região, diz vice-prefeito

O apoio do vice-prefeito Alcides Rosa também fortalece a pré-candidatura de Cirone Deiró a vice-governador. O vice-prefeito disse que Cirone é amigo e parceiro de longa data de Rolim de Moura. “O deputado Cirone sempre manteve uma atuação próxima das lideranças do município, trabalhando pela liberação de recursos, apoio ao setor produtivo e fortalecimento das ações voltadas ao desenvolvimento local”, destacou. Segundo ele, a relação construída ao longo dos anos, baseada no diálogo, confiança e compromisso com os municípios, reforça a união em torno de um projeto que prioriza o crescimento de Rondônia e a melhoria da qualidade de vida da população.