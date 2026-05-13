Prefeitura do Espigão do Oeste abre inscrições gratuita para projeto esportivo

A Secretaria Municipal de Esportes convida você para fazer parte desse grande projeto esportivo!
Local: Secretaria Municipal de Esportes (Estádio Municipal)
Dias: Segunda a sexta-feira
Horário: Das 07h00 às 13h00
Inscrições totalmente gratuitas!
O projeto, a princípio, terá duração de 1 ano.
Modalidades disponíveis:
Futebol – de 8 a 16 anos
Lutas – de 8 a 14 anos
Funcional – mulheres acima de 40 anos e idosos
E tem mais! Todos os atletas inscritos, independente da modalidade, receberão um kit completo de material esportivo, conforme a sua prática.
Não fique de fora dessa oportunidade! Venha praticar esporte, cuidar da saúde e fazer parte desse projeto que valoriza nossa comunidade!
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