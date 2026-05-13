Prefeitura do Espigão do Oeste abre inscrições gratuita para projeto esportivo

Por Assessoria

Publicada em 13/05/2026 às 10h23

A Secretaria Municipal de Esportes convida você para fazer parte desse grande projeto esportivo!

Local: Secretaria Municipal de Esportes (Estádio Municipal)

Dias: Segunda a sexta-feira

Horário: Das 07h00 às 13h00

Inscrições totalmente gratuitas!

O projeto, a princípio, terá duração de 1 ano.

Modalidades disponíveis:

Futebol – de 8 a 16 anos

Lutas – de 8 a 14 anos

Funcional – mulheres acima de 40 anos e idosos

E tem mais! Todos os atletas inscritos, independente da modalidade, receberão um kit completo de material esportivo, conforme a sua prática.

Não fique de fora dessa oportunidade! Venha praticar esporte, cuidar da saúde e fazer parte desse projeto que valoriza nossa comunidade!