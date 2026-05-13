Com estrutura moderna e tecnológica, novo complexo da Polícia Civil chega a 40% de execução

Por Emily Costa

Publicada em 13/05/2026 às 11h14

A construção do novo Complexo da Polícia Civil em Porto Velho está com cerca de 40% concluída, o que representa um importante avanço para a segurança pública de Rondônia, oferecendo uma estrutura moderna, tecnológica e segura, com a finalidade de melhorar o atendimento à população e proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da área.

A obra está sendo executada pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e fiscalizada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). O objetivo é concentrar diversos serviços da Polícia Civil em um único espaço, ampliando a eficiência operacional e fortalecendo a segurança pública na Capital.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir na construção de novos espaços de segurança pública é mais que um investimento em infraestrutura, é uma iniciativa do governo do estado para fortalecer, ainda mais, a segurança e o bem-estar da população.

Segundo o titular da Seosp, Elias Rezende, o novo Complexo da Polícia Civil representa um avanço importante para a segurança pública em Rondônia. “Trata-se de um prédio moderno, onde a Polícia Civil poderá desempenhar suas atividades com mais eficiência, garantindo um atendimento de melhor qualidade à população e fortalecendo a segurança pública no estado”, pontuou.

INFRAESTRUTURA MODERNA

Com investimento de mais de R$ 21 milhões de reais, oriundos de emenda parlamentar da Bancada Federal de Rondônia e repasses do Ministério da Justiça e do Fundo Estadual de Segurança Pública, o complexo irá abrigar o Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC), a Delegacia-Geral da Polícia Civil e delegacias especializadas de Porto Velho.

A nova estrutura representa um marco para a segurança pública do estado, ampliando a capacidade operacional e a qualidade dos serviços prestados à população. A centralização dos atendimentos facilitará o acesso da população aos serviços de identificação, investigação e atendimento policial, além de proporcionar mais agilidade, eficiência e conforto.

O titular da Sesdec, Hélio Pachá, destacou a importância estratégica do novo complexo para o fortalecimento das ações da Polícia Civil no estado. “Estamos construindo uma estrutura moderna e funcional, pensada para oferecer melhores condições de trabalho aos nossos servidores e um atendimento mais eficiente à população. Esse complexo representa mais tecnologia, mais agilidade nas investigações e um avanço significativo para a segurança pública de Rondônia.”

ESTRUTURA DO COMPLEXO

Localizado na Avenida Imigrantes com a Rua Pedro Ivo, no bairro Costa e Silva, o complexo está sendo construído em uma área de 4.820,81 m², com quatro andares e diversos ambientes voltados ao atendimento e operações da Polícia Civil.

A estrutura contará com salas de perícia, auditório, sala de retrato falado, elevadores sociais, banheiros, copa, almoxarifado, camarim, área técnica, guarita, protocolo, coordenação civil, arquivos, salas administrativas, refeitório, sala de vivência, espaços de atendimento ao servidor, entre outros setores essenciais para o funcionamento integrado dos serviços.