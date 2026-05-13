Prefeitura investe mais de R$ 2,4 milhões na modernização de campo e ginásio em Extrema

Por Jhon Silva

Publicada em 13/05/2026 às 08h52

A Prefeitura de Porto Velho vai investir R$ 2.487.591,33 na modernização do campo e do ginásio do distrito de Extrema, levando mais estrutura, segurança e qualidade para a prática esportiva na região. A iniciativa atende uma demanda antiga da comunidade e representa um avanço importante para quem utiliza os espaços no dia a dia.

Atualmente, a estrutura existente apresenta limitações que dificultam a realização de atividades esportivas com regularidade. Com a obra, o espaço será revitalizado, ganhando melhorias que vão permitir o uso adequado tanto para treinos quanto para competições, além de eventos comunitários.

A modernização inclui intervenções que tornam o ambiente mais seguro e funcional, incentivando a participação de crianças, adolescentes e adultos nas atividades esportivas. A proposta é transformar o local em um ponto de encontro da comunidade, estimulando hábitos saudáveis e fortalecendo a convivência social.

Para os jovens do distrito, o impacto é direto. Com um espaço adequado, aumentam as oportunidades de acesso ao esporte, à disciplina e à inclusão. A melhoria também contribui para o desenvolvimento de talentos locais e abre portas para a realização de projetos esportivos.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Cássio Moura, destacou que a obra representa mais qualidade de vida para a população de Extrema. “Estamos levando mais estrutura e dignidade para a comunidade. O esporte transforma vidas, aproxima as pessoas e cria oportunidades para nossos jovens”.

O investimento faz parte de um pacote maior de obras estruturadas pela gestão municipal. Ao todo, são 12 empreendimentos que somam R$ 187.893.812,21, voltados à melhoria da infraestrutura urbana em diferentes regiões de Porto Velho.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da obra para o distrito de Extrema. “Investir em esporte é investir nas pessoas. Quando a gente melhora esses espaços, cria oportunidades para os jovens, incentiva a prática esportiva e fortalece a comunidade. Esse é um trabalho que olha para o presente, mas também prepara o futuro do nosso município”.