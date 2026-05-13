MDB precisa reavaliar pré-candidatura natimorta de Abib; Léo entrega nominata do Podemos; e perdeu feio quem apostou que Gedeão era bestão

Por Herbert Lins

Publicada em 13/05/2026 às 09h16

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 / Samuel Ribeiro – Marketólogo

O racismo estrutural se manifesta de forma silenciosa e passa despercebido no convívio em sociedade

CARO LEITOR, o racismo estrutural não é apenas um comportamento individual ou um episódio isolado de preconceito. Ele está entranhado nas instituições, nas relações sociais e nas desigualdades históricas que moldaram o Brasil desde o período escravocrata. O problema se manifesta de forma silenciosa no cotidiano e passa despercebido. Está na diferença salarial entre brancos e negros exercendo a mesma função, na abordagem policial seletiva, na dificuldade de acesso a espaços de poder e na representação desigual nos meios de comunicação e nas universidades. Muitas vezes, o racismo estrutural opera de maneira tão naturalizada que parte da sociedade prefere negar sua existência a enfrentar suas consequências. Combater o racismo estrutural exige mais do que discursos simbólicos. É necessário fortalecer políticas públicas de igualdade racial, ampliar oportunidades educacionais, garantir acesso ao mercado de trabalho e enfrentar práticas discriminatórias nos espaços de poder e de tomada de decisões.

Acompanhada

A abolição da escravidão nunca foi acompanhada de políticas reais de inclusão social, econômica e educacional para a população negra. O resultado é visível até hoje: negros continuam sendo maioria entre os pobres, desempregados, vítimas da violência e da exclusão.

Repercussão

O jornalismo político exige agilidade e rigor constante para garantir a integridade da informação em um cenário saturado de desinformação e notícias falsas. Desse modo, o caso do ex-juiz do TJRO, Robson José dos Santos, homem negro e de origem humilde, chamou-me a atenção após a repercussão na imprensa estadual e nacional.

Assassinato

Após a entrevista do ex-juiz Robson José ao jornalista Robson Oliveira no podcast Resenha Política, senti a sua dor porque já fui vítima de assassinato de reputação. O seu caso não é apenas de assassinato de reputação, mas também de racismo estrutural.

Racismo I

O caso do ex-juiz Robson José me fez lembrar o que escreveram os sociólogos Pierre Bourdieu e Michel Foucault sobre racismo estrutural. Bourdieu, no livro "A Dominação Masculina", explica como a visão do mundo patriarcal é imposta e naturalizada por meio das estruturas sociais.

Racismo II

Michel Foucault, no livro "Em Defesa da Sociedade", explica como o racismo estrutural se entranha nas instituições e normas sociais, tornando-se parte do “funcionamento normal” da sociedade.

Armadilhas

Durante a entrevista, o ex-juiz Robson José reconheceu atos de ingenuidade que todo e qualquer noviço comete no início da profissão. Inclusive, deixando-se cair em armadilhas, considerando as suas declarações.

Avaliação

Corajosamente, solidarizo-me com a dor do ex-juiz Robson José, mediante o ocorrido na avaliação do seu estágio probatório, que culminou com a sua demissão do Poder Judiciário rondoniense. Não se condena alguém por ouvir dizer ou por fazer valer os Direitos Humanos e a Lei de Execução Penal.

Despreparo

Falando em avaliação, o MDB precisa reavaliar a pré-candidatura natimorta e autoproclamada do professor Pedro Abib ao Governo de Rondônia. Considerando as entrevistas que ele concedeu, revela o seu despreparo político e não dá mais tempo para submetê-lo a um media training.

Rasteira

O PDT ficou esfacelado no processo de construção das nominatas de deputado estadual e federal. Além disso, sem um nome para fazer palanque como candidato a governador ao ex-senador Acir Gurgacz. Nos bastidores, comenta-se que Acir levou uma rasteira do MDB.

Ocultas

O ex-senador Acir Gurgacz (PDT) teve parecer favorável do Ministério Público Eleitoral para registro de candidatura num dia. Após forças ocultas agirem, o mesmo órgão o declarou inelegível para disputar qualquer cargo eletivo nas eleições deste ano.

Respirou

O PSB, que parecia uma agremiação sucumbida e carcomida, respirou com a chegada do advogado Samuel Costa. Ele, de maneira inteligente, demonstrou força de organização e articulação partidária, entregando à legenda socialista uma chapa majoritária e nominatas de deputado federal e estadual.

Aliança

Como o PSB está organizado e o advogado Samuel Costa está em pré-campanha eleitoral para o governo, inclusive tem demonstrado nas entrevistas maturidade política e inteligência emocional. O caminho natural do MDB e PDT deveria ser formar uma aliança com o PSB e apoiar a pré-candidatura e candidatura de Samuel ao Palácio Rio Madeira.

Primeiro

A coluna foi injusta com o deputado federal Maurício Carvalho (União) em relação ao seu posicionamento na decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF de suspender a Lei da Dosimetria. Para corrigir o nosso ato falho, informamos que Mauricio foi o primeiro da bancada federal a se posicionar contra a decisão de Moraes.

Costurar

A ex-deputada federal Jaqueline Cassol (PSD) percorre os municípios da Região do Café e da Zona da Mata para costurar apoios à sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados. Jaqueline foi uma parlamentar que discutia projetos, levantava debates e carreava muitos recursos para Rondônia.

Emenda

O deputado estadual Cássio Gois destinou R$ 296 mil de emenda parlamentar para a Associação das Pessoas da Terceira Idade de Ministro Andreazza – APETINA. Um investimento importante que fortalece o cuidado, o respeito e a valorização da melhor idade do município de Ministro Andreazza.

Desenvolve

O pré-candidato a deputado estadual e médico Luiz Ferrari (Avante) desenvolve ação social nos bairros de Porto Velho. Ferrari esteve no bairro Mariana realizando atendimento médico para quem espera na fila uma consulta médica.

Divulgou

O prefeito Léo Moraes (Podemos) divulgou os nomes da nominata dos pré-candidatos a deputado federal do Podemos no RD Entrevista com o jornalista Vinicius Canova. Realmente, a legenda conta com uma nominata competitiva e deverá eleger dois deputados federais.

Matou

Analisando os nomes da nominata de deputado federal do Podemos, com a permanência do deputado federal Rafael Fera e a entrada de Cristiane Lopes na legenda, matou-se a chance de Jaime Gazola, Pastor Valadares e Euma Tourinho conquistarem uma vaga na Câmara dos Deputados.

Desgaste

Um erro de engenharia na Estrada dos Periquitos está causando desgaste para a imagem do prefeito Léo Moraes (Podemos). É preciso reconhecer o erro, e não adianta apostar no esquecimento da população, porque a lambança continua sendo alvo de críticas nas redes sociais cotidianamente.

Conseguiu

A atuação do presidente da Câmara Municipal de Porto Velho (PMPV), vereador Gedeão Negreiros (PSDB), conseguiu ampliar a data do Refis municipal e ainda contemplar o exercício de 2025. Quem apostava que Gedeão era um bestão simplesmente, perdeu feio; o homem é bom de articulação.

Solidariza

A coluna se solidariza com o jornalista Richard Nunes, do jornal eletrônico Rondônia Ao Vivo, mediante agressões sofridas no exercício da profissão quando cobria um acidente de trânsito na capital. O Sinjor e a FENACOM também agiram rápido ao pedir rigor nas investigações à SESDEC para identificar e punir os agressores.

Sério

Falando sério, negar o racismo estrutural é perpetuar injustiças históricas. Um país que deseja construir uma democracia sólida não pode aceitar que a cor da pele continue determinando oportunidades no convívio em sociedade. O enfrentamento ao racismo não deve ser visto como pauta ideológica, mas como compromisso civilizatório com igualdade, dignidade e justiça social.