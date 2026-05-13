Prefeitura realiza mais uma edição do Cadastro Único Itinerante no Bairro Marechal Rondon

Por Assessoria

Publicada em 13/05/2026 às 10h36

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMDES, realizou nesta terça-feira mais uma edição do Cadastro Único Itinerante no Bairro Marechal Rondon, levando atendimentos e ações sociais às famílias da comunidade.

Durante a ação, foram ofertados atendimentos do Cadastro Único e CRAS, além da entrega de 100 cestas básicas destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa também contou com a participação da SEMAIC, responsável pela distribuição de 3.360 kg de alimentos variados, fortalecendo o apoio às famílias atendidas.

A Prefeitura de Ariquemes segue trabalhando para ampliar o acesso aos serviços públicos e promover mais dignidade, cuidado e assistência à população.