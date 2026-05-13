Sema realiza ação conjunta de poda e manutenção na Avenida Rio Madeira

Por Sema

Publicada em 13/05/2026 às 11h21

A Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou no último sábado (9) uma ação integrada de poda e manutenção na Avenida Rio Madeira, no trecho entre a Avenida Imigrantes e a Avenida Calama, na capital. A iniciativa teve como foco promover ganhos em segurança, mobilidade urbana, conservação ambiental e organização do espaço público.

Diferentes órgãos atuaram de forma conjunta na operação. A Sema e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) ficaram responsáveis pelos serviços de manutenção, limpeza, poda e conservação da área. A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) deu suporte na sinalização e no controle do tráfego viário, enquanto a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) cuidou da verificação, manutenção e suporte à iluminação pública. A concessionária Energisa Rondônia também participou, auxiliando na poda preventiva e no manejo das árvores que estavam em contato ou próximas à rede elétrica.

A colaboração entre as entidades foi fundamental para garantir a eficiência, a segurança e o êxito da ação, que trouxe benefícios diretos à população, à circulação de veículos e à preservação do ambiente urbano.

O prefeito Léo Moraes destacou que ações integradas entre os órgãos municipais são fundamentais para garantir uma cidade mais organizada, segura e sustentável. Segundo ele, os serviços de poda, manutenção e melhoria da iluminação pública contribuem diretamente para a mobilidade urbana, a preservação ambiental e a qualidade de vida da população que utiliza diariamente as vias da capital.

O secretário da Sema, Arthur Borin, reforçou a relevância do trabalho executado. "A poda e a manutenção das árvores são essenciais para garantir o crescimento saudável das plantas, o controle de pragas e a longevidade das espécies. Além de melhorar a circulação de ar, é necessária para deixar o ambiente, as avenidas e as ruas mais seguros para as pessoas e para o tráfego de veículos. Com a poda bem conduzida, a iluminação dos postes alcança um raio maior".

Ações como essa demonstram o compromisso da gestão municipal com um ambiente urbano mais seguro, sustentável e agradável para todos