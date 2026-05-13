Rondônia é o 4º estado que mais evoluiu em segurança pública no Brasil, aponta levantamento

Por Gerlen Oliveira

Publicada em 13/05/2026 às 11h19

O governo de Rondônia tem consolidado importantes avanços na segurança pública, resultados de investimentos estratégicos realizados nos últimos anos pela gestão estadual. De acordo com levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP), Rondônia ocupa a quarta posição entre os estados brasileiros que mais evoluíram na área da segurança pública no período de 2023 a 2025, refletindo o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção da população e combate à criminalidade.

Os resultados são fruto das ações coordenadas pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), que vem promovendo investimentos históricos em tecnologia, inteligência policial, infraestrutura e modernização das forças de segurança.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o reconhecimento nacional demonstra o compromisso da gestão estadual com a segurança da população. “O governo de Rondônia tem realizado investimentos contínuos para fortalecer a segurança pública em todo o estado.

INVESTIMENTOS

Entre os investimentos realizados estão: a entrega de novas viaturas para as forças policiais, aquisição de armamentos modernos, equipamentos de proteção individual, drones, sistemas tecnológicos de monitoramento, além da ampliação e modernização de unidades operacionais em diversas regiões do estado. O governo também tem reforçado as ações integradas entre Polícia Militar do estado de Rondônia (PMRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec), fortalecendo a capacidade de resposta das instituições.

O titular da Sesdec, Hélio Pachá destacou que o avanço de Rondônia é resultado do trabalho integrado das forças de segurança aliado ao planejamento estratégico. “Os investimentos feitos pelo governo estadual têm fortalecido a atuação das forças policiais. Hoje, o estado possui uma segurança pública mais moderna, integrada e eficiente, resultado de planejamento, inteligência e compromisso com a população.”

O levantamento do CLP considera indicadores relacionados à redução da criminalidade, eficiência operacional, gestão pública e capacidade de resposta das forças de segurança. O desempenho de Rondônia reforça o estado como referência nacional na implementação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da segurança pública e combate ao crime organizado.